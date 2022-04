‘PSV kiest voor verandering en hoopt op twee nieuwe doelmannen’

Maandag, 4 april 2022 om 15:41 • Jordi Tomasowa

PSV hoopt komende zomer minimaal twee nieuwe doelmannen te verwelkomen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant willen de Eindhovenaren de selectie versterken met een ervaren derde doelman en een concurrent voor Joël Drommel, die zaterdag tijdens het 3-3 gelijkspel met FC Twente geen zekere indruk maakte.

Met het aantrekken van twee nieuwe doelmannen wil PSV zorgen voor meer concurrentie binnen het Eindhovense keepersgilde. Reservedoelman Yvon Mvogo keert in de zomer principe terug bij zijn eigenlijke werkgever RB Leipzig. Drommel is dit seizoen de eerste keus onder de lat van Roger Schmidt, maar de 25-jarige sluitpost beleefde zaterdagavond een rampzalige eerste helft op bezoek bij FC Twente. De doelman van PSV zag er op bezoek bij zijn voormalig werkgever tot drie keer toe niet goed uit. De eerste treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd. Tien minuten later was het alsnog raak en ging Drommel opnieuw niet vrijuit.

“Voor Joël was het natuurlijk een speciale wedstrijd. Er stond daardoor veel druk op hem. Hij speelde niet op topniveau en was niet overtuigend in zijn acties", oordeelde Schmidt tijdens het persmoment in Enschede over zijn blunderende doelman. "Nee, het was niet zijn beste wedstrijd, maar hij was daarin niet de enige bij ons. We weten allemaal dat we beter moeten. En dat we niet top waren lag ook niet alleen aan onszelf, ik wil Twente daarvoor ook een groot compliment maken.”

PSV knokte zich in Enschede in blessuretijd nog naar een 3-3 gelijkspel, maar door het puntverlies is de achterstand op koploper Ajax opgelopen naar vier punten. Eind maart maakte Deportes TVC melding van de interesse van PSV in doelman doelman Carlos Acevedo. De 25-jarige sluitpost van Santos Laguna debuteerde in december 2021 in een vriendschappelijk duel met Chili (2-2) voor Mexico. Zijn contract loopt door tot medio 2025, waardoor PSV vermoedelijk een flinke transfersom moet betalen. In de winter werd Acevedo nog in verband gebracht met Bayer Leverkusen.