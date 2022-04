‘Anwar El Ghazi in lastige situatie: clubs willen van hem af’

Maandag, 4 april 2022 om 15:02 • Jordi Tomasowa

Anwar El Ghazi lijkt na dit seizoen op zoek te moeten naar een nieuwe werkgever, zo meldt Football Insider. De Nederlander komt bij Everton, de club die hem tijdens de winterse transferwindow op huurbasis overnam van Aston Villa, amper aan spelen toe. The Toffees lijken dan ook geen gebruik te maken van de koopoptie in het contract van El Ghazi. Ook zijn broodheer Aston Villa zou geen prijs meer stellen op de aanwezigheid van de vleugelspeler, waardoor hij in de zomer genoodzaakt lijkt een nieuwe werkgever te zoeken.

El Ghazi maakte op 13 januari de overstap naar Everton, nadat hij een moeizaam half jaar bij Aston Villa achter de rug had. Waar hij in het vorige seizoen nog goed was voor 11 doelpunten in 31 officiële wedstrijden bij Aston Villa, liep het dit seizoen anders. De ex-Ajacied kwam tot twaalf optredens, waarvan slechts vijf als basisspeler. Aston Villa zag geen rol meer voor El Ghazi en slijtte hem op huurbasis bij competitiegenoot Everton. Zo kwam er na drie jaar een (tijdelijk) einde aan zijn dienstverband bij Aston Villa. Hij kwam tot 119 wedstrijden voor de club, waarin hij 26 keer scoorde en 16 assists gaf.

Het verblijf bij Everton is tot dusver geen succes gebleken voor de aanvaller. El Ghazi kwam tot slechts elf minuten voor Everton. Dit is mede te wijten aan het feit dat Rafael Benítez, de trainer die hem binnenhaalde bij de club, in januari ontslagen werd na aanhoudende teleurstellende resultaten. Nieuwe manager Frank Lampard doet amper beroep op El Ghazi, daar hij de voorkeur geeft aan namen als Richarlison, Demarai Gray, Dominic Calvert-Lewin, Andros Townsend en jongeling Anthony Gordon. Everton moet overigens vrezen voor degradatie, de ploeg staat met 25 punten slechts drie punten boven de virtuele gevarenzone.

De kans dat Everton gebruik gaat maken van de koopoptie in het contract van El Ghazi is door het gebrek aan speeltijd miniem. In dit geval zit er voor de aanvaller niets anders op dan terug te keren naar Aston Villa, waar na dit seizoen ook geen prijs wordt gesteld op zijn aanwezigheid. El Ghazi, tweevoudig international van het Nederlands elftal, lijkt in deze situatie op zoek te moeten naar een nieuwe werkgever.