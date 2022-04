Maandag, 4 April 2022

Eriksen op radar van topclubs Premier League

Arsenal gaat zich tijdens de zomerse transferwindow opnieuw melden voor Hugo Ekitike. De spits van Stade Reims, was dit seizoen al goed voor negen competitietreffers en staat ook nog steeds in de belangstelling. (The Chronicle)

Leicester City is bereid James Madison komende zomer tegen de juiste prijs te verkopen. Een bedrag van rond de zestig miljoen euro is voldoende om the Foxes te verleiden, aangezien Brendan Rodgers zijn selectie komende zomer wil versterken. (Daily Mail)

Christian Eriksen heeft de aandacht getrokken van Manchester United en Tottenham Hotspur. De Deense middenvelder maakt momenteel indruk bij Brentford, waardoor topclubs uit de Premier League hem in het vizier hebben gekregen. (Daily Mail)

Kalvin Philips staat bovenaan het verlanglijstje van Aston Villa. Leeds United eist echter een bedrag van circa zeventig miljoen euro voor zijn middenvelder, die al langere tijd in de belangstelling staat van the Villans. (The Telegraph)

Barcelona is niet bereid om aan de huidige contractuele eisen van Antonio R├╝diger te voldoen. De verdediger van Chelsea beschikt over een aflopend contract en vraagt zeven miljoen euro per seizoen, plus tekengeld. (SPORT)