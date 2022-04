‘Timber is een échte voetballer, hij kan ook makkelijk op het middenveld spelen’

Maandag, 4 april 2022 om 13:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:00

Rinus Israël heeft lovende woorden over voor Jurriën Timber. Als rapporteur van De Telegraaf is IJzeren Rinus vooral te spreken over het voetballende vermogen van de twintigjarige verdediger van Ajax. Naast Timber heeft de oud-international van het Nederlands elftal onder meer Gernot Trauner en Tyrell Malacia in zijn elftal van de week opgenomen.

Timber moest de voorbije interlands van Oranje met Denemarken (4-2 winst) en Duitsland (1-1) aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure, maar maakte zaterdag tegen FC Groningen (1-3 winst) namens Ajax weer de negentig minuten vol. Israël is goed te spreken over zijn rentree. “Jurriën Timber is een goede centrale verdediger en een échte voetballer”, zegt hij in De Telegraaf.

“Die is niet van het rammen en roeien”, vervolgt Israël. “Hij zou ook heel makkelijk op het middenveld uit de voeten kunnen. Daar komt hij natuurlijk vaak uit, omdat hij het vermogen heeft iemand van achteruit uit te spelen, weg te draaien en zo een linie verder een numerieke meerderheid te creëren. Hij is ook snel genoeg om niet in de problemen te hoeven komen in de omschakeling.”

Feyenoord rekende zaterdag in De Kuip met 2-0 af met Willem II. Luis Sinisterra en Bryan Linssen zorgden voor de doelpunten, maar juist twee verdedigers staken er voor Israël in positieve zin bovenuit. “Hij is mijn speler van de week en staat naast Timber in het elftal. Hij ziet heel snel de diepte om in te spelen en vindt zijn medespelers dan ook. Hoe sneller die pass komt, hoe meer tijd en ruimte Feyenoord voorin overhoudt natuurlijk. Hij doet ook geen domme dingen en daardoor ook heel weinig foute dingen.”

In de ogen van Israël kan ook Malacia terugkijken op een goed optreden. De linksback van Feyenoord maakte een goede indruk bij het Nederlands elftal op bondscoach Van Gaal en trok deze lijn door tegen Willem II. “Hij ontwikkelt zich goed. Hij neemt af en toe nog iets te veel risico aan de bal, maar dat wordt een goede linkervleugelverdediger. Hij is behendig, verdedigend en met de bal aan de voet. Of we hem veel vaker gaan terugzien in Oranje? Dat hoop ik wel”, aldus Israël.