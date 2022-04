Studio Voetbal kritisch op KNVB vanwege ‘enorm risico’ en ‘tactische fout’

Maandag, 4 april 2022 om 11:28 • Laatste update: 11:31

Arno Vermeulen en Leonne Stentler zijn kritisch over het besluit van de KNVB om de Oranje Leeuwinnen niet tegen Belarus te laten spelen. De Oranje Leeuwinnen zouden op 12 april een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus spelen, maar vanwege de betrokkenheid van het land bij de oorlog in Oekraïne is er besloten om dit duel niet door te laten gaan. Er wordt in het programma Studio Voetbal van de NOS gesteld dat er met dat besluit een ‘tactische fout’ wordt gemaakt.

“Het is een enorm risico”, zo begint Stentler in het praatprogramma. “Ik ben blij dat ze principes hebben en daarvoor staan. Maar dat gezegd hebbende, is het onhandig geweest dat ze voor de fanfare zijn gaan uitlopen. De KNVB is de enige bond die heeft gezegd dat ze ook niet tegen Belarus willen spelen. Die wedstrijd wordt nu uitgesteld en ze zijn in een constructief gesprek met de UEFA om te kijken of er een oplossing kan worden gevonden. Maar stel dat er geen oplossing gevonden kan worden en je komt zogezegd niet opdagen, wordt het een reglementaire 3-0 nederlaag en kun je die punten op je buik schrijven.”

De UEFA heeft Russische ploegen voorlopig uitgesloten van deelname, maar nam nog niet dergelijke maatregelen tegen Belarus. De KNVB liet vorige maand weten voorlopig niet tegen ploegen uit Rusland en Belarus te willen spelen en voegt nu dus de daad bij het woord. “Wat vinden de vrouwen daarvan?”, vraagt Vermeulen zich af. “Er wordt hen misschien zo wel een groot toernooi door de neus geboord door de KNVB. Ze lopen normaal altijd achter de feiten aan en zijn nu ineens haantje de voorste. Daar is dat team toch slachtoffer van?”

“Ze hebben nog niet van zich laten horen en ik ben heel benieuwd hoe zij erin staan, want ik kan me voorstellen dat je naar het toernooi willen”, antwoordt Stentler. De Oranje Leeuwinnen gaan in de kwalificatiecyclus voor het WK van 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië aan kop in een groep met verder IJsland, Tsjechië, Belarus en Cyprus. “Ik vind het heel goed dat de KNVB dit heeft gedaan, maar tactisch hadden ze beter even kunnen wachten tot de UEFA zelf een statement maakte.” Theo Janssen vraagt zich af of een dergelijk besluit ook voor het mannenteam genomen zou zijn.

“Ik weet niet of ze dan hetzelfde besluit hadden genomen, dat kun je niet vergelijken”, reageert Vermeulen. “Er is een afspraak dat er op neutraal terrein gespeeld kan worden. Dat is onder de huidige omstandigheden een prima afspraak. De KNVB heeft echt wel een tactische fout gemaakt en het is te hopen dat de UEFA dat nog aan elkaar gaat lijmen. Zij hebben er geen belang bij om Nederland met 3-0 reglementair te laten verliezen, dat zou ook gezichtsverlies voor de UEFA zijn. Je moet wel je koppie blijven gebruiken. Je had het even aan de UEFA kunnen laten en kunnen afwachten, toch? Hiermee kan je topsporters die keihard hebben gewerkt om het toernooi te halen dwarsbomen. Bij de mannen had dit wel wat meer stof doen opwaaien.”