Valentijn Driessen roept op tot boycot van ‘bedenkelijk gevalletje’

Maandag, 4 april 2022 om 10:27

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf geen goed woord over voor Ronald de Boer. Hij is als ambassadeur aan het WK in Qatar verbonden en sprak zich afgelopen week in de talkshow Jinek op opvallende wijze uit over de sterftecijfers die met het toernooi in verband worden gebracht, volgens hem ‘totale onzin’, ‘uit zijn verband gerukt’ en ‘op een hoop gegooid’. Als het aan Driessen ligt, wordt De Boer voorlopig geboycot.

“Met oliegeld een wereldkampioenschap voetbal, een handvol stadions á raison van 750 miljoen dollar en de mening van Ronald de Boer kopen. Qatar brengt het in praktijk”, schrijft Driessen. Hij vindt dat talkshows De Boer niet meer hoeven uit te nodigen om over Qatar te praten. “Ronald de Boer kan wel geboycot worden. Vraag hem niet meer naar zijn mening over Qatar. Hij is een bedenkelijk gevalletje van wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Zonder enig moreel kompas. Vandaar geeft het talkshows geen pas om deze propagandist, in het uniform van ambassadeur van Qatar, nog langer uit te nodigen en zijn reclameboodschap voor het stuitende bewind in het oliestaatje te promoten.”

Driessen vindt dat De Boer bij Jinek - waar hij overigens te gast was om over padel te praten - zijn ‘laatste recht om te spreken’ verspeeld heeft en zag hem ‘dom uit de hoek komen’. Tegelijkertijd is de chef voetbal van De Telegraaf kritisch op presentator Humberto Tan, die in zijn woorden ‘zich niet had voorbereid, niet had ingelezen en De Boer overal mee liet wegkomen’. “Schrijnend, helemaal voor de voorzitter van de KNVB-commissie Mijnals die strijdt tegen racisme en discriminatie en inclusiviteit en diversiteit wil bevorderen bij de voetbalbond.”

“Die laat De Boer een onverdedigbaar totalitair regime met al zijn uitwassen verdedigen, terwijl de machthebbers in Qatar maling hebben aan de vier KNVB-speerpunten waar hij zich sterk voor maakt namens de commissie Mijnals”, gaat Driessen. Hij vindt dat ESPN respect verdient voor het besluit om de samenwerking met De Boer stop te zetten. “Nadat hij zich even daarvoor belachelijk had gemaakt in een uitzending van Goedemorgen Eredivisie, waar hij zich net zo kritiekloos had uitgelaten over de misstanden in Qatar en de machthebbers verdedigde.”