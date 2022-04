Xavi geniet van ‘jugador superlativo’: ‘Een spektakel om hem te zien spelen’

Maandag, 4 april 2022 om 08:38 • Chris Meijer • Laatste update: 08:42

Pedri heeft tijdens de wedstrijd tussen Barcelona en Sevilla (1-0) grote indruk gemaakt op Xavi. De negentienjarige aanvallende middenvelder nam in minuut 72 de enige treffer van het duel voor zijn rekening, waardoor de Catalanen naar de tweede plek in LaLiga stijgen. Xavi noemt Pedri na afloop in gesprek met Spaanse media een jugador superlativo, oftewel een buitengewone speler.

“Hij maakt een buitengewoon doelpunt”, jubelt Xavi over de treffer van Pedri, die zich vrijspeelde met twee kapbewegingen en in de verre hoek raak schoot. “Hij maakt het verschil. Het is een spektakel om hem te zien spelen. En hij is pas negentien jaar oud. Ik ben niet verrast, hij is met niemand te vergelijken. Alles wat hij ons geeft, is prachtig. Ik moedig hem aan om op doel te schieten, maar hij is meer een passer. Hij heeft vaak eerder de beslissende pass in gedachten. Maar hij realiseert zich niet dat hij moet proberen te schieten. Nu maakt hij daardoor een geweldige goal. Hij is al een leider in het team.”

Ook de Spaanse kranten zijn lyrisch over het optreden van Pedri. Mundo Deportivo noemt hem ‘de nieuwe magiër van Camp Nou’. “Camp Nou nam zijn hoed voor hem af”, schrijft de krant. Sport spreekt van de crack van dit Barcelona. “Twee kappen en de bal lag in het net. De man van Tenerife maakte opnieuw het verschil, ieder balcontact was beter.” Marca betitelt het net als Xavi een ‘spektakel om Pedri te zien spelen’ en voorspelt dat hij een Barcelona-legende gaat worden.

“We hebben gewonnen en genoten, de sfeer was uitstekend”, zo blikt Xavi terug op het duel met Sevilla. “We blijven strijden om de landstitel, totdat het mathematisch onmogelijk is om nog kampioen te worden. Het wordt lastig om nog zoveel punten (twaalf punten met een wedstrijd minder gespeeld, red.) goed te maken op Real Madrid, maar we zullen tot het einde proberen om ze in te halen. Voorlopig hebben we ons nog niet geplaatst voor de Champions League.”

“Je weet het in het voetbal nooit, je kan zomaar in een negatieve spiraal terechtkomen. Als we de normale dingen doen, komen de resultaten vanzelf. We hebben een groep met goede voetballers, zowel op het veld als op de bank. De huidige dynamiek komt voort uit het collectieve werk”, gaat Xavi verder. “Het is belangrijk om goed te verdedigen en omdat we hoog drukzetten, nemen we risico. Maar als iedereen dat goed uitvoert, is dat juist beter. Onze spits is onze eerste verdediger en onze keeper is onze eerste aanvaller.”