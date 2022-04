Mbappé spreekt zich uit over toekomst: ‘Is dat een mogelijkheid? Ja, natuurlijk’

Maandag, 4 april 2022 om 07:57 • Laatste update: 07:59

Kylian Mbappé heeft zich na afloop van de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Lorient (5-1) uitgesproken over zijn toekomst. De 23-jarige aanvaller - die zondagavond goed was voor twee doelpunten en drie assists - zegt nog geen beslissing te hebben genomen voor volgend seizoen. Mbappé is bij PSG in het bezit van een aflopend contract en wordt de voorbije maanden nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid.

“Of ik het record van Cavani dit seizoen ga verbreken? Ik ben ambitieus, maar er zit een verschil tussen ambitie en onbezonnenheid”, reageert Mbappé lachend in gesprek met Amazon Prime. Edinson Cavani is met 200 doelpunten topscorer aller tijden van PSG. Mbappé heeft voorlopig 160 treffers voor les Parisiens achter zijn naam staan. “Of ik dat record volgend seizoen kan verbreken? Wie zal het weten? We weten het niet. Ik heb mijn keuze nog niet gemaakt, dat weet iedereen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik ben er nog over aan het nadenken, omdat er nieuwe elementen zijn die de keuze kunnen bepalen. Ik wil de juiste keuze maken, dat kan wat tijd in beslag nemen”, gaat Mbappé verder. “Als ik mijn besluit al had genomen, had ik dat laten weten. Ik ga niet op alle vragen daarover antwoord geven. Want als ik mijn keuze had gemaakt, zou ik de verantwoordelijkheid nemen. Voor de goede en slechte dingen, zo heb ik dat altijd gedaan. Ik hoef me ook niet te verstoppen, want ik heb niemand vermoord. Ik wil gewoon de best mogelijke beslissing nemen.”

“Ik heb al best wat informatie gegeven, jullie weten wat je daarmee kan. Of het een mogelijkheid is dat ik bij PSG blijf? Ja, natuurlijk”, aldus Mbappé. De aanvaller was dit seizoen in 38 officiële wedstrijden voorlopig goed voor 28 doelpunten en 20 assists. Transfermarktexpert Fabrizio Romano liet vorige week weten dat Mbappé zijn keuze gaat maken tussen PSG en Real Madrid, ondanks dat Barcelona eerder ook werd genoemd als gegadigde.