Ten Hag: ‘Daar gaan we werk van maken, we willen hem heel graag houden’

Maandag, 4 april 2022 om 07:34

Ajax gaat werk maken van de definitieve terugkeer van Brian Brobbey, zo bevestigt trainer Erik ten Hag tegenover De Telegraaf. De twintigjarige spits wordt door de Amsterdammers tot het einde van het seizoen gehuurd van RB Leipzig en sprak eerder de hoop uit dat hij kan worden teruggekocht. Ten Hag waarschuwt tegelijkertijd dat de sleutel hiervoor bij RB Leipzig ligt.

“Daar gaan we werk van maken, want we willen hem heel graag houden. Of dat haalbaar is, weet ik niet, omdat de sleutel bij Leipzig ligt. Daar staat hij onder contract”, zo geeft Ten Hag te kennen. Brobbey werd afgelopen zomer door RB Leipzig transfervrij weggehaald bij Ajax. Zijn verblijf in Oost-Duitsland werd echter geen succes, want de international van Jong Oranje kwam niet verder dan veertien officiële wedstrijden en drie assists.

BILD schreef vorige week zaterdag dat de momenteel aan Ajax verhuurde spits ook volgend seizoen ergens anders gestald moet worden, evenals Ilaix Moriba. Door de langlopende contracten van Brobbey en Moriba ziet RB Leipzig volgens de Duitse krant komende zomer nog geen noodzaak om hen definitief te verkopen. Sportief directeur Oliver Mintzlaff zag zich genoodzaakt om te reageren en zei voor volgend seizoen gewoon op de verhuurde talenten te rekenen.

Brobbey sprak eerder zelf tegenover De Telegraaf de wens uit om volgend seizoen voor Ajax te spelen. “Ik ben nog niet klaar in Amsterdam. Als het aan mij ligt, speel ik volgend seizoen voor Ajax. Honderd procent. Het zou geweldig zijn als Ajax mij kan terugkopen”, zei Brobbey. In zijn eerste twee wedstrijden na zijn terugkeer bij Ajax was hij direct goed voor drie doelpunten, waarna hij een enkelblessure hem weken aan de kant hield. Brobbey kwam wél in actie in de laatste wedstrijden tegen SC Cambuur, Benfica, Feyenoord en FC Groningen.