Internationale voetbalwereld betuigt massaal zijn steun aan Louis van Gaal

Maandag, 4 april 2022 om 07:19 • Laatste update: 09:11

Manchester United en Barcelona hebben hun voormalig trainer Louis van Gaal met een boodschap op Twitter een hart onder de riem gestoken. De bondscoach van het Nederlands elftal maakte zondagavond in de talkshow Humberto bekend dat hij sinds eind 2020 lijdt aan een agressieve vorm van prostaatkanker. Ook de KNVB heeft met een tweet gereageerd op het nieuws.

“Iedereen bij Manchester United staat volledig achter onze voormalig manager Louis van Gaal in zijn strijd tegen kanker. We wensen je kracht en moed, Louis”, schrijft Manchester United op Twitter. Barcelona deelt op hetzelfde medium een boodschap voor Van Gaal: “Onze gedachten en gebeden gaan uit naar onze voormalige manager Louis van Gaal, die is gediagnosticeerd met prostaatkanker. Blijf sterk en zorg dat je snel weer beter bent, Louis.” Ook Valencia wenst Van Gaal sterkte en kracht toe, terwijl de KNVB een oranje hartje plaatst bij een foto van de bondscoach.

Everybody at Manchester United is fully behind our former manager, Louis van Gaal, in his battle against cancer. Sending you strength and courage, Louis ?? pic.twitter.com/axcB7mV5To — Manchester United (@ManUtd) April 3, 2022

Our thoughts and prayers go out to former Barça manager Louis van Gaal, who has been diagnosed with prostate cancer. Stay strong, Louis, and get well soon. ?? pic.twitter.com/uE5SzstOHR — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 3, 2022

Everyone at Valencia CF sends Louis van Gaal much strength and encouragement. — Valencia CF (@valenciacf_en) April 3, 2022

Bondscoach van Oranje en voormalig voetballer en eredivisie-coach Louis van Gaal maakte gisterenavond bekend dat hij aan prostaatkanker lijdt. Heel veel succes en sterkte met je strijd!??????? pic.twitter.com/KebAsDHSWX — Eredivisie (@eredivisie) April 4, 2022

“Namens de gehele Europese voetbalgemeenschap wensen we Louis van Gaal het beste in zijn strijd tegen prostaatkanker. We staan achter je, Louis”, zo laat de UEFA weten. Gary Lineker en José Enrique - voormalig speler van onder meer Valencia, Villarreal, Newcastle United en Liverpool - wensen Van Gaal eveneens sterkte en kracht toe.

On behalf of the European football community, we send our very best wishes to Netherlands coach Louis van Gaal, who has announced he is battling prostate cancer. ?? We're all with you, Louis. pic.twitter.com/i71UqYNgur — UEFA (@UEFA) April 4, 2022

Sending best wishes and hopes for a full recovery to Louis Van Gaal, who announced on Dutch television tonight that he’s battling prostate cancer. ???? — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) April 3, 2022

While thinking I was healthy. But.. I am not." Louis van Gaal also confirms that it’s an agressive form of prostate cancer. He underwent 25 treatments so far. Hope he gets well very soon ???? — José enrique (@Jesanchez3) April 3, 2022

In de landen waar Van Gaal gewerkt in het verleden heeft - Spanje, Duitsland en Engeland - wordt het nieuws niet alleen opgepikt door de verschillende kranten, maar reageren ook de nodige journalisten met een boodschap richting de oefenmeester. “Van Gaal is een van de elite coaches, maar hij onderscheidt zich echt met zijn charisma, openhartigheid en onophoudelijke immuniteit tegen bullshit”, schrijft de Engelse journalist Colin Millar. Florian Schmidt-Sommerfeld - commentator voor Sky Deutschland - prijst Van Gaal voor het fundament dat hij heeft gelegd voor het huidige succes van Bayern München. “Hij heeft zoveel gedaan voor het voetbal. Ik hoop dat hij daar nog zo lang mogelijk mee kan doorgaan.”

Louis van Gaal is one of football's elite coaches from recent decades but what really sets him apart is his charisma, forthright nature and his enduring immunity to bullshit and the toxic business of the sport. https://t.co/TkQ21gD3Il — Colin Millar (@Millar_Colin) April 3, 2022

Louis van Gaal hat Prostatakrebs… Die alles überragenden Bayern der letzten 10 Jahre - er hat den Grundstein gelegt. Er hat München sein Mia san Mia zurück geben. Er hat so viel geschafft, im Fußball fast alles. Ich wünsche ihm, dass er weiter so stark durchs Leben geht… — Florian Schmidt-Sommerfeld (@Schmiso) April 4, 2022

Really wishing Louis van Gaal the best in his fight against cancer https://t.co/bHJcglrczF — Alex Taylor (@Tayloredword) April 3, 2022