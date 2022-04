Toekomstig ploeggenoot bevestigt aanstaande overstap van André Onana

Maandag, 4 april 2022 om 06:48 • Chris Meijer • Laatste update: 06:52

Internazionale heeft de komst van André Onana nog niet officieel bekendgemaakt, maar desondanks heeft Samir Handanovic zich al uitgesproken over de concurrentiestrijd met de huidige doelman van Ajax. Handanovic is momenteel bij i Nerazzurri in het bezit van een aflopend contract, maar zegt nog te hopen op een akkoord over een langere samenwerking.

“Ik heb geen probleem met een concurrentiestrijd. Dat is normaal en ik ben juist blij met de komst van Onana”, zegt Handanovic in gesprek met DAZN na vragen over Onana. De uitspraken zijn enigszins opvallend, aangezien Inter de komst van de doelman uit Kameroen nog niet officieel bekendgemaakt heeft. Onana werd eerder dit jaar wel gespot in Milaan voor de medische keuring en wordt al langer nadrukkelijk in verband gebracht met een transfervrije overstap naar de regerend kampioen van Italië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het belangrijkste is dat Inter er sterk uitkomt. Ik moet nu denken aan de laatste wedstrijden van het seizoen en dan zullen we de rest wel zien. Ik heb nog geen contract getekend voor volgend seizoen, dus we zullen wel zien”, geeft de 37-jarige Sloveense doelman te kennen. Hij staat al sinds 2012 onder de lat bij Inter, dat hem destijds overnam van Udinese. “Ik weet het niet, we zullen zien. Ik ben hier al jaren en ik hoop dat we een akkoord bereiken over een nieuw contract. Je hebt nooit garanties dat je gaat spelen, dat is ook niet aan de orde.”

Inter won zondagavond met 0-1 op bezoek bij Juventus en blijft daardoor meedoen om de landstitel, aangezien de achterstand op koplopers AC Milan en Napoli drie punten bedraagt. “Dit was een belangrijke overwinning. Die hebben we niet geboekt door veel te creëren, maar wel op karakter. Het is erg belangrijk om nu aan te haken bij de groep met clubs die om de landstitel strijden, dus we zijn heel blij met deze overwinning.”