Tafel Studio Voetbal overvallen door nieuws over Louis van Gaal

Zondag, 3 april 2022 om 23:26 • Dominic Mostert

De tafelgasten van Studio Voetbal zijn geschrokken van het nieuws over de agressieve vorm van prostaatkanker bij Louis van Gaal. Vlak voor het begin van de uitzending vertelde Van Gaal bij Humberto over zijn diagnose en strijd met de ziekte. Logischerwijs is het nieuws het eerste onderwerp dat wordt behandeld bij Studio Voetbal.

"Het overvalt ons ook in deze uitzending", reageert commentator Arno Vermeulen. "Het is wel weer typerend voor Van Gaal hoe hij het doet. Hij vindt het voetbal en zijn taak zo ongelooflijk belangrijk, dat hij niet de handdoek in de ring heeft gegooid. Dat had hij ook kunnen doen. Als je zo ziek bent en zo vaak bestraald moet worden, kan dat in je hoofd opkomen. Hij doet het niet en zorgt ervoor dat niemand binnen de groep het weet. Hij laat zich buiten de trainingen en persconferenties behandelen. Het eerste wat door mijn hoofd schiet: dit is toch wel de Van Gaal die we kennen. Het past geel erg bij hem om het op die manier te willen doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gaal wilde het nieuws over zijn ziekte niet eerder delen, omdat hij de spelersgroep niet wilde beïnvloeden. Tijdens trainingskampen werd de bondscoach van Oranje 's avonds behandeld in het ziekenhuis. Hij is in totaal 25 keer bestraald. "Hij heeft het buiten de media kunnen houden, wat in dit tijdperk een wonder is. Het heeft heel veel impact. Hij heeft kanker meegemaakt met zijn eerste vrouw, die eraan overleed. Nu treft het hem", vervolgt Vermeulen.

Tafelgenoot Theo Janssen en Leonne Stentler prijzen Van Gaal voor zijn vermogen om zichzelf ondanks zijn ziekte weg te cijferen. "Je schrikt er heel erg van. Die man kiest ervoor om op deze leeftijd nog het Nederlands elftal te doen en wordt hierdoor overvallen. Ik wens hem veel sterkte", zegt Janssen. "Het is mooi dat hij het Nederlands elftal zo belangrijk vindt, maar het is echt vreselijk", concludeert Stentler.