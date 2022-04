Pedri bezorgt Barça met weergaloze kapbewegingen én afronding plek twee

Zondag, 3 april 2022 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

Barcelona heeft zondagavond een cruciale overwinning behaald in LaLiga. In het Camp Nou won de ploeg van trainer Xavi met 1-0 van Sevilla. Pedri was de grote man aan Catalaanse zijde, daar hij na een fenomenale actie het enige doelpunt van de wedstrijd verzorgde. Dankzij de driepunter klimmen los Azulgrana (57 punten uit 29 duels) voor het eerst dit seizoen naar de tweede plek op de Spaanse ranglijst, nota bene ten koste van Sevilla. Het team van trainer Julen Lopetegui zakt naar de vierde positie (57 uit 30).

Xavi koos ervoor om Memphis Depay wederom geen basisplek te geven, waardoor Frenkie de Jong als enige Nederlander aan de aftrap verschijnt. Luuk de Jong zat niet bij de selectie, zo maakte Barça daags voor het cruciale duel in Camp Nou al bekend. Sergiño Dest ontbrak eveneens in de Catalaanse selectie. De rechtsachter had nog altijd te veel last van de hamstringblessure die hij opliep in het Europa League-duel met Galatasaray. Aan de kant van Sevilla kon de van een blessure teruggekeerde Karim Rekik voor het eerst sinds begin februari rekenen op een basisplek.

De eerste grote kans van het duel werd gecreëerd door Ferran Torres, die vanaf de linkerflank het zestienmetergebied introk. De linksbuiten van dienst krulde de bal vervolgens net naast de rechterpaal. De volgende mogelijkheid was voor De Jong. De middenvelder kwam in de elfde minuut net niet perfect uit met zijn passen, waardoor hij er niet in slaagde binnen te knikken uit de voorzet van Ousmane Dembélé. Nadien deelden onder meer Jordi Alba, Pedri en Ferran enkele speldenprikjes uit, maar Sevilla, de minst gepasseerde ploeg uit LaLiga, stond geconcentreerd te verdedigen en maakte de aanvalspogingen onschadelijk.

Op slag van het rustsignaal kwam Barcelona nog tot tweemaal toe dicht bij de openingstreffer. In de 42ste minuut had Pedri een hoge steekpass in huis op Dembélé, die direct voorzette richting Ferran. Laatstgenoemde was net te laat bij de bal om in te tikken, terwijl Jules Koundé wegwerkte voordat Pierre-Emerick Aubameyang kon intikken. Even later speelde Dembélé wederom een cruciale rol in een uitstekende aanval door Aubameyang weg te sturen. De spits beproefde zijn geluk met een lage, diagonale schuiver, maar doelman Yassine Bounou tikte de inzet uit de linkerbenedenhoek.

Sevilla kwam enkele minuten na de hervatting in de gelegenheid om het scorebord in beweging te brengen. Na een mislukt schot van Lucas Ocampos hoopte Erik Lamela in de herkansing de score te openen, maar zijn schot werd gepakt door doelman Marc-André ter Stegen. Het was een van de laatste wapenfeiten van Sevilla, want Barcelona draaide de duimschroeven flink aan. De Andalusiërs mochten de uitblinkende Bounou danken dat de Catalanen na een uur spelen niet al een ruime voorsprong genoten. Zo bracht de sluitpost onder meer redding op een volley van Dembélé, een kopbal van Ferran en een kopbal van Ronald Araújo. Bovendien kopte Gerard Piqué op de lat na een corner vanaf de rechterkant.

Uiteindelijk werd Bounou in de 72ste speelminuut toch nog verschalkt. Pedri kwam op de rand van het strafschopgebied in balbezit, waarna het met een dubbele kapbeweging zowel de inglijdende Iván Rakitic als Diego Carlos het bos instuurde. Met een diagonaal schot in de linkerbenedenhoek liet hij het Camp Nou vervolgens ontploffen: 1-0. Tien minuten voor het eindsignaal kreeg Depay nog de kans om zich te laten zien toen hij binnen de lijnen kwam voor Aubameyang, al kon hij zijn stempel niet meer drukken. Sevilla had nog een gevaarlijk slotoffensief in huis in jacht op de gelijkmaker; Barcelona trok de 1-0 voorsprong echter over de streep.