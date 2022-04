Titelkansen Juve lijken verkeken na Derby d'Italia met Nederlandse hoofdrollen

Zondag, 3 april 2022 om 22:52 • Dominic Mostert

Juventus lijkt af te haken in de strijd om de landstitel in de Serie A. De ploeg van Massimiliano Allegri verloor zondagavond met 0-1 van Internazionale en heeft een achterstand van zeven punten op de koploper AC Milan, die bovendien nog een duel tegoed heeft. Inter staat derde, met vier punten meer dan Juventus en drie punten achterstand op Milan. Het enige doelpunt van de Derby d'Italia kwam voort uit een strafschop die was verdiend door Denzel Dumfries.

Matthijs de Ligt (Juventus) en Denzel Dumfries (Inter) hadden een basisplaats, terwijl Stefan de Vrij op de bank zat bij de bezoekers. De Vrij ontbrak in de laatste twee competitiewedstrijden door blessureleed en miste ook de vriendschappelijke interlands van Oranje. Het duurde niet lang voordat de wedstrijd op gang kwam. In de zevende minuut zorgde een neerwaartse kopbal van Milan Skriniar voor dreiging; de alerte Wojciech Szczesny hield de bal uit de korte hoek.

Aan de overzijde ontstond een merkwaardig moment toen Samir Handanovic de bal omhoog bokste na een voorzet van Juan Cuadrado. De bal daalde neer in het vijfmetergebied en Giorgio Chiellini trof daarna de lat. Álvaro Morata had het vizier niet op scherp staan bij een kopbal. Het initiatief lag na de kopbal van Skriniar volledig bij Juventus, dat elf doelpogingen afvuurde in het eerste halfuur, tegenover slechts één van Inter. Toch waren het de bezoekers die, na een zeer chaotisch slot van de eerste helft, met een 0-1 voorsprong de kleedkamers opzochten.

Inter ontving een strafschop vanwege een overtreding van Morata op Dumfries. De aanvaller stond kort op de voet van de opgestoomde Dumfries; arbiter Massimiliazno Irrati wuifde het voorval in eerste instantie weg, maar werd door zijn videoassistent naar de kant geroepen. Na het zien van de beelden wees hij alsnog naar de stip. Çalhanoglu gaf zijn inzet te weinig richting mee, waardoor Szczesny redding kon brengen. Uit de rebound kwam Inter tot scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd.

Er ontstond een scrimmage na de redding van Szczesny; drie verdedigers van Juventus wilden de bal wegwerken en ervoor zorgen dat Çalhanoglu niet bij de bal kon komen. Mogelijk zag de arbitrage een overtreding van Çalhanoglu op Danilo, vlak voordat Adrien Rabiot de bal in eigen doel werkte. De treffer werd afgekeurd, maar daarna moest de penalty opnieuw genomen worden. Tijdens het oponthoud constateerde de videoarbitrage immers dat De Ligt te snel het strafschopgebied in liep. Hij was duidelijk al in het zestienmetergebied voordat Çalhanoglu schoot. De Nederlander ontnam Szczesny daarmee de heldenrol, want in tweede instantie scoorde de middenvelder van Inter wel.

In de tweede helft hoopte ook Juventus op een penalty, maar de arbitrage oordeelde dat een overtreding van Alessandro Bastoni op Denis Zakaria net buiten het strafschopgebied werd begaan. Zakaria maakte even daarna indruk door tackles van Marcelo Brozovic en Skriniar te ontwijken en de bal vanbuiten het strafschopgebied snoeihard op de paal te schieten. Tien minuten voor tijd liet De Ligt zich aan de zijlijn makkelijk aftroeven door Joaquín Correa, maar Inter speelde de daaropvolgende aanval niet goed uit. Zodoende nam Inter de drie punten mee en lijken de titelkansen van Juventus verkeken.