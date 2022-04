Droomaanval PSG lijkt eindelijk geolied; Ramos uitgefloten bij ieder balcontact

Zondag, 3 april 2022 om 22:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:50

PSG heeft zondagavond een eenvoudige overwinning geboekt. In het eigen Parc des Princes werd laagvlieger Lorient zonder al te veel problemen opzijgezet: 5-1. Met name de zogeheten 'droomvoorhoede' van Neymar, Kylian Mbappé en Lionel Messi sprong in het oog: het trio combineerde er naar hartenlust op los en kwam voor het eerst dit seizoen in zijn voltalligheid tot scoren. Sergio Ramos viel in en werd bij ieder balcontact uitgefloten door de eigen fans. Georginio Wijnaldum werd vlak voor rust ingebracht bij PSG, terwijl Xavi Simons de gehele wedstrijd op de bank bleef.

.

Ondanks dat trainer Mauricio Pochettino te maken had met flink wat blessureleed, kon hij wel gebruik maken van zijn voltallige sterrenaanval. In de twaalfde minuut was 'MNM' voor de eerste maal fataal voor Lorient. Messi kreeg de bal met zijn rug naar de goal aangespeeld van Leandro Paredes en tikte in een keer door naar Mbappé. De aanvaller fopte zijn tegenstander handig en gaf mee aan de doorgelopen Neymar, die beheerst binnenschoot: 1-0. Het leek een kwestie van tijd voordat de tweede klap voor Lorient zou komen.

Nadat een fraaie combinatie tussen Messi en Neymar nog uitmondde in niets, verdubbelde hun collega in de Parijse voorhoede op het halfuur de marge. De felbegeerde Mbappé kreeg te veel ruimte in het vijandige strafschopgebied en versloeg Lorient-doelman Matthieu Dreyer met een hard en laag schot. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor PSG - buiten de blessure van Paredes, die zich vlak voor rust moest laten vervangen door Wijnaldum.

Ramos getting whistled anytime he touches the ball pic.twitter.com/wAF6eWlVTr — ?? ?????????? ?? ?? (@MayaRMA_) April 3, 2022

Lorient kwam in de tweede helft beter voor de dag. Enzo Le Fée miste na zwak verdedigen van de thuisploeg het doel op een haar na, voordat Terem Moffi de spanning terugbracht. De Nigeriaan reageerde buitengewoon attent op een beroerde terugspeelbal van Achraf Hakimi en tikte binnen voor Gianluigi Donnarumma kon ingrijpen. Even liet PSG de bezoekers smachten naar meer, voordat Mbappé de marge van twee weer herstelde. De jongeling passeerde zijn directe tegenstander probleemloos en bracht zijn seizoenstotaal met een droge knal naar zeventien competitietreffers.

Nog een van de voorste drie ontbrak op het scoreformulier: daar werd in minuut 73 voor gezorgd. Opnieuw Mbappé vocht zich het strafschopgebied in en vond Messi bij de penaltystip. De zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar plaatste de bal in het dak van het doel: 4-1. Iets daarvoor was Ramos het veld binnengekomen, die bij ieder balcontact werd uitgefloten door de eigen fans. De Spaanse verdediger sukkelt al het gehele seizoen met blessures waardoor hij nog nauwelijks minuten maakte voor PSG. Desondanks strijkt Ramos wel een megasalaris op, waar de supporters van les Parisiens niet van gediend lijken.

Er viel nog één doelpunt in het Parc des Princes. Neymar dolde zijn tegenstander met een nutmeg en combineerde met Mbappé door de as van het veld. De Braziliaan sprintte door de verdediging heen en schoot met een harde inzet de eindstand op het scorebord. Door de zege gaat PSG nog immer aan kop met liefst twaalf punten voorsprong op nummer twee Olympique Marseille. Lorient blijft nog altijd op een zestiende stek.