Chaos bij Juventus - Internazionale: De Ligt ontneemt Szczesny heldenrol

Zondag, 3 april 2022 om 21:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:21

De eerste helft van de Derby d'Italia tussen Juventus en de Serie A kende zondagavond een chaotisch slot. Doelman Wojciech Szczesny keerde een strafschop van Hakan Çalhanoglu bij een 0-0 stand, maar de penalty moest opnieuw worden genomen omdat Matthijs de Ligt te vroeg inliep. In tweede instantie was Çalhanoglu wel doeltreffend. Door het oponthoud rondom het doelpunt duurde de blessuretijd liefst tien minuten.

De strafschop werd toegekend vanwege een overtreding van Álvaro Morata op Denzel Dumfries. De aanvaller stond kort op de voet van de opgestoomde Dumfries; arbiter Massimiliazno Irrati wuifde het voorval in eerste instantie weg, maar werd door zijn videoassistent naar de kant geroepen. Na het zien van de beelden wees hij alsnog naar de stip. Çalhanoglu gaf zijn inzet te weinig richting mee, waardoor Szczesny redding kon brengen.

Uit de rebound kwam Inter tot scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd. Er ontstond een scrimmage na de redding van Szczesny; drie verdedigers van Juventus wilden de bal wegwerken en ervoor zorgen dat Çalhanoglu niet bij de bal kon komen. Mogelijk zag de arbitrage een overtreding van Çalhanoglu op Danilo, vlak voordat Adrien Rabiot de bal in eigen doel werkte. De treffer werd afgekeurd, maar daarna moest de penalty opnieuw genomen worden.

Tijdens het oponthoud constateerde de videoarbitrage immers dat De Ligt te snel het strafschopgebied in liep. Hij was duidelijk al in het zestienmetergebied voordat Çalhanoglu schoot. De Nederlander ontnam Szczesny daarmee de heldenrol, want in tweede instantie scoorde de middenvelder van Inter wel. Daarmee bepaalde hij de ruststand op 0-1. Massimiliano Allegri, de trainer van Juventus, was aan de zijlijn woest over de gang van zaken en smeet met zijn jasje. De voorsprong was tegen de verhoudingen in, want Juventus was een stuk dreigender in de eerste helft.