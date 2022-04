Trabzonspor kan niet profiteren na klap van heetgebakerde Cyle Larin

Zondag, 3 april 2022 om 21:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:01

De wedstrijd tussen Trabzonspor en Besiktas in de Süper Lig heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. In het Senol Günes Stadion van Trabzonspor werd het 1-1 na doelpunten van Andreas Cornelius en Valentin Rosier. Trabzonspor, de onbedreigde koploper van Turkije, hoopte in de slotfase de volle buit te pakken na een rode kaart van Cyle Larin, maar kwam niet verder dan een kopbal tegen de lat. Bij Besiktas debuteerde de nieuwe trainer Valérien Ismaël, die is aangesteld als permanente opvolger van Sergen Yalcin.

Verreweg de beste kans van de eerste helft was voor Djaniny, die na een fraaie pass van Abdülkadir Ömür volledig vrij voor het doel van Besiktas stond. Hij kreeg echter geen controle over de bal. Besiktas wilde een strafschop na een vermeende overtreding van Tymoteusz Puchacz op Michy Batshuayi, maar kwam bedrogen uit. Tien minuten na de pauze opende Trabzonspor de score. Na een lange bal van Hüseyin Türkmen hield Cornelius bewaker Domagoj Vida van zich af en wipte hij de bal over de uitgekomen doelman Ersin Destanoglu.

Halverwege de tweede helft kreeg Besiktas de uitgelezen kans om de stand recht te trekken. In de ogen van arbiter Zorbay Küçük beging Ömür een overtreding op Rachid Ghezzal, waardoor Batshuayi mocht aanleggen voor een penalty. De aanvaller van Besiktas schoot echter tegen de linkerpaal. Enkele minuten later volgde alsnog de 1-1. Na een steekpass van Ghezzal punterde de opgestoomde Rosier de bal in de korte hoek. De situatie werd voor Besiktas penibel toen invaller Larin een directe rode kaart kreeg voor het uitdelen van een klap aan Manolis Siopis, die hem tegenhield aan de zijlijn.

In de blessuretijd kopte Dorukhan Toköz op de bovenkant van de lat na een vrije trap van Marek Hamsik, waardoor de punten werden gedeeld. Trabzonspor won slechts een van de laatste vier wedstrijden in de Süper Lig, maar hoeft zich geen zorgen te maken om de bovenste plaats. De voorsprong op nummer twee Konyaspor bedraagt dertien punten met nog zeven duels te gaan. Besiktas staat zevende met 47 punten.