Van Hanegem maakt gehakt van ‘Van Gaal-obsessie’ in Oranje: ‘Kleurenblind’

Zondag, 3 april 2022 om 21:09 • Tom Rofekamp

Willem van Hanegem vindt dat de verwachtingen rondom het Nederlands elftal op het WK getemperd moeten blijven. De columnist van het Algemeen Dagblad zag Nederland 'kleurenblind' gespeeld worden in de oefeninterland tegen Duitsland (1-1) en vindt het nieuwe 3-5-2 systeem van bondscoach Louis van Gaal dan ook niet indrukwekkend of revolutionair. Van Hanegem is van mening dat er te veel gejubeld wordt over de zogeheten gunstige loting, maar ziet Oranje slechts van één tegenstander in de groepsfase gegarandeerd winnen.

De Kromme zag het spel van Oranje in het eerste uur tegen de Duitsers met lede ogen aan.

"We werden kleurenblind gespeeld, met ons nieuwe ingenieuze spelsysteem. En de Duitsers misten nog een stuk of vijf vaste krachten, hè? Ja, de laatste twintig minuten kwamen we nog terug, maar dan begint het grote wisselen in oefeninterlands. Dan kun je geen serieus oordeel meer vellen. Behalve als het in je voordeel uitpakt, blijkbaar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het 3-5-2 systeem - waarmee Van Gaal van de 'klassieke Hollandse school' van 4-3-3 afstapt - is bovendien niet zo revolutionair als men het doet lijken, vindt Van Hanegem. "Ik vind Louis van Gaal een aardige gozer. En het is ook zijn schuld niet dat we allemaal weer achter hem aan lopen. Maar dat systeem met drie centrale verdedigers, dat spelen ze in de hele wereld toch al jarenlang? Wim Jansen deed het in de jaren 90 al, toen hij Feyenoord onder zijn hoede nam. Maar als we nu druk zetten, dan is dat opeens ‘LvG’-druk."

Van Hanegem ziet een ongezonde 'Van Gaal-obsessie' in Nederland ontstaan. "Mark Flekken is een Van Gaal-keeper. Er moet de komende maanden ook nog een echte Van Gaal-spits bij, waarschijnlijk bedoelt hij (de bondscoach, red.) daarmee Ajax-reserve Brian Brobbey. Senegal schrikt ook echt niet van ons nieuwe systeem en van die zogenaamde ‘LvG-druk’. En anders schijnen ze vanaf de tribune gewoon nog een kwartier met een laserpen in je ogen", verwijst Van Hanegem naar de WK-play-offwedstrijd tussen Senegal en Egypte (1-0) van eerder deze week, waarin Mohamed Salah gehinderd werd tijdens de beslissende penaltyserie.

De Kromme voorspelt daarom een lastige poulefase voor het Nederlands elftal op het WK. "Winnen van Qatar zal wel lukken", denkt hij wel, "maar Ecuador zal een taaie kluif worden. En Senegal is nog meer dan dat. Die gasten zijn zo ongelooflijk sterk. En ze hebben prima spelers. Als je daar tegen speelt, doet elk duel pijn." Oranje speelt de allereerste wedstrijd van het WK op 21 november tegen Senegal; op 25 november en 29 november volgen respectievelijk Ecuador en gastland Qatar als tegenstanders.