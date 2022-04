De Ligt beschrijft cultuurschok na vertrek bij Ajax: ‘Wát? Jullie zijn blij?’

Zondag, 3 april 2022 om 20:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:45

Matthijs de Ligt was na zijn transfer van Ajax naar Juventus in de zomer van 2019 verrast door de Italiaanse voetbalmentaliteit. De verdediger merkte dat het publiek sneller tevreden is dan bij Ajax het geval was: een minimale zege op een laagvlieger wordt in Italië uitbundiger gevierd dan in Nederland. Volgens De Ligt zijn de niveauverschillen tussen de clubs in de Serie A kleiner dan in de Eredivisie.

"Iedere wedstrijd hier is zwaar", vertelt De Ligt in een interview met CBS Sports in de aanloop naar de kraker tegen Internazionale van zondagavond. "Als je in Nederland tegen de nummer vijftien speelt en niet met minstens 3-0 wint, dan zijn de fans teleurgesteld. In het eerste seizoen hier bij Juventus wonnen we met 1-0 van de nummer laatst en iedereen was zo blij. Ik dacht: wát? Blij? Natuurlijk hadden we gewonnen, maar we hadden veel meer moeten scoren, want wij hadden een veel beter team."

"Maar het niveau van de clubs ligt dichter bij elkaar hier. Dat is het grootste verschil, denk ik", vertelt De Ligt, die ook moest wennen aan de samenwerking met wereldsterren als Cristiano Ronaldo en Gianluigi Buffon. "In het begin was het best moeilijk. Ik ben een respectvolle jongen. Misschien had ik zelfs te veel respect voor de jongens. We zijn allemaal ploeggenoten en je moet elkaar uitdagen om beter te worden. Op een gegeven moment leer je de spelers kennen en word je goede collega's of vrienden."