Zirkzee tilt seizoenstotaal naar veertien en is hard op weg naar play-offs

Zondag, 3 april 2022 om 20:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:33

Anderlecht is een haar verwijderd van de play-offs om het landskampioenschap van de Jupiler Pro League. In het voorlaatste competitieduel werd middenmoter Charleroi eenvoudig opzijgezet (4-0), waardoor Paars-wit naar de vierde plek op de ranglijst klimt. Een plaats bij de eerste vier is voldoende voor een stek in de play-offs. Joshua Zirkzee deelde mee in de doelpuntenproductie door de 2-0 voor zijn rekening te nemen.

Anderlecht zag eerder op de dag directe concurrent om de vierde plek AA Gent punten verspelen. Bij winst zou het team van trainer Vincent Kompany over Gent heen kruipen. Na 27 minuten deelden Zirkzee en co de eerste tik uit: Christian Kouamé schoot op aangeven van Yari Verschaeren de 1-0 tegen de touwen. Het publiek op het Lotto Park kreeg lang geen doelpunt te zien, tot Zirkzee na een uur opstond.

Joshua Zirkzee maakt nummer twee! ?? De Nederlandse spits van Anderlecht verdubbelt op prima wijze de marge, 2-0! ??#ZiggoSport #ProLeague #ANDCHA pic.twitter.com/lPEdNlNxOP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2022

Uit een counter werd de Nederlander weggestuurd door Kouamé. Zirkzee bleef ijzig kalm en schoot oog in oog met Hervé Koffi hard en hoog in het dak van het doel: 2-0. Daarmee tekende de huurling van Bayern München alweer voor zijn veertiende competitiedoelpunt. Anderlecht zat op rozen en toverde in de slotfase nog een flinke eindstand op het scorebord. Wesley Hoedt gaf een fraaie steekpass op Sergio Gómez, die panklaar legde voor Francis Amazu. Kofif had geen antwoord op de inzet van de Ghanese Belg: 3-0. Michael Murillo maakte er in de voorlaatste minuut nog 4-0 van uit de kluts, wat een glimlach op het gezicht van Kompany bracht. Door de overwinning klimt Anderlecht met 61 punten over Gent heen, dat op 59 punten staat.