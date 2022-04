Perez schrikt van Ajax-Groningen: ‘80 miljoen, maar ik zou hem nóóit opstellen'

Zondag, 3 april 2022 om 20:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:33

Neraysho Kasanwirjo heeft geen goede indruk achtergelaten op Kenneth Perez. De middenvelder annex verdediger van FC Groningen zakte volgens de analyticus volledig door het ijs in het verloren Eredivisie-duel met Ajax (1-3), met name vanwege zijn ‘gebrek aan overzicht’. De speelwijze van Kasanwirjo past totaal niet bij de rol die hij toebedeeld krijgt, oordeelt Perez.

“Ik zag zaterdag een speler... Kasanwirjo...”, begint Perez tijdens Dit was het weekend op ESPN. “Ik denk dat heel veel mensen zullen denken: wauw, wat een speler. Atletisch, risicovol, handig aan de bal... Maar ik zou hem echt never nooit opstellen. Op de nummer 6-positie? Het is gewoon een grote kamikazepiloot. Hij is zó onbetrouwbaar dat het bijna pijn doet. Hij wil alles voetballend en mooi oplossen. Maar hij struikelt over zijn benen en lijdt continu balverlies.”

“Ik hou gewoon niet van spelers die niet om zich heen kijken, van spelers die geen oriëntatievermogen hebben. Hij dóét gewoon maar wat. En op de nummer 6-positie is dat echt dodelijk. Het is een zeer merkwaardige speler in mijn ogen. Ik kan me voorstellen dat mensen onder de indruk zijn: hij durft en heeft lef. Nederlandse clubs zullen hem geweldig vinden, maar...” Perez merkt bovendien op dat Kasanwirjo degene is die in het meeste balverlies leed van alle 22 spelers op het veld.

Potentie heeft Kasanwirjo volgens de analist wel, al zou de knop in het hoofd van de twintigjarige verdedigende middenvelder om moeten. “Hij zou nog wel kunnen leren, maar dan moet zijn mindset totaal veranderen. Hij moet beseffen dat hij op een positie speelt waar hij heel betrouwbaar moet zijn. Als er scouts op de tribune zitten en die zien hem spelen wanneer alles lukt, dan kan ik me voorstellen dat ze denken: die moeten we hebben voor tachtig miljoen! Maar het kan dus heel gevaarlijk zijn, en ik zie het gewoon niet in hem op die positie”, besluit Perez.