Kenneth Perez zeer gecharmeerd van ‘god’: ‘Weet je van wie ik geniet bij Ajax?’

Zondag, 3 april 2022 om 20:23 • Dominic Mostert

Kenneth Perez is zeer gecharmeerd van het spel van Brian Brobbey. De aanvaller van Ajax speelde zaterdag twintig minuten als invaller tegen FC Groningen en gaf de assist voorafgaand aan de 1-3 van Steven Berghuis in de blessuretijd. Perez merkt zondagavond bij Dit was het Weekend tot zijn verbazing op dat Brobbey een betere speler is geworden bij RB Leipzig.

Ajax zag Brobbey afgelopen zomer transfervrij vertrekken naar Leipzig, maar wist de spits in januari terug te halen op huurbasis. Met een dubbelslag tegen FC Utrecht (0-3) en een treffer tegen PSV (1-2 zege) was hij van grote waarde in de eerste twee wedstrijden na zijn terugkeer, maar daarna stond hij een maand aan de kant vanwege een scheurtje in de knieband. Brobbey keerde op 11 maart als invaller tegen SC Cambuur en viel sindsdien in iedere wedstrijd van Ajax in. "Weet je van wie ik wel geniet bij Ajax? Brian Brobbey", geeft Perez aan.

De assist van Brian Brobbey tegen FC Groningen is te zien vanaf minuut 1:38.

Perez geniet van 'bijna elke minuut die hij heeft gespeeld sinds zijn terugkeer'. "Dat is best bijzonder. Hij speelde zelden tot nooit bij Leipzig, maar is wel een betere speler geworden. Hij is balvast, gaat de duels aan en gaf een heel goede assist bij de 1-3. In de eerste wedstrijden die hij speelde, was hij zo belangrijk voor Ajax." Perez vindt 'het gedrag' van Brobbey ook prettig. "Hij gaat nergens op in. Als hij gebeukt wordt, gaat hij gewoon door. Ik weet niet of hij professionaliteit heeft geleerd bij Leipzig, maar iets heeft hij wel geleerd. Ik vind hem erg aanwezig en belangrijk bij Ajax."

Presentator Jan Joost van Gangelen oppert dat Brobbey wellicht nederiger is geworden. "Het zou kunnen dat je nederiger wordt van je mislukte avontuur", reageert Perez daarop. "Dit is een jongen met het lichaam van een god. Als hij daar nederigheid aan toevoegt en hard wil werken, is dat een goede ontwikkeling." Mario Been ziet in Brobbey een toegevoegde waarde voor de ploeg van Erik ten Hag. "Hij heeft de kwaliteiten die Sébastien Haller niet heeft. Als er ruimte komt, heb je aan hem veel meer dan aan Haller."