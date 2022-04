Steven Bergwijn grijpt zijn kans en scoort meteen bij zijn tweede balcontact

Zondag, 3 april 2022 om 19:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:30

Tottenham Hotspur heeft zondagavond uitgehaald in de Premier League. In het Tottenham Hotspur Stadium gaf het scorebord halverwege nog een 1-1 tussenstand aan, maar in het tweede bedrijf werd Newcastle United volledig overlopen door de ploeg van manager Antonio Conte: 5-1. Steven Bergwijn mocht in de 81ste minuut invallen en tekende binnen twee minuten na zijn entree al voor een treffer. Dankzij de overwinning klimt Tottenham (54 punten uit 30 duels) voorlopig naar de vierde positie in de Premier League, al heeft nummer vijf Arsenal (54) nog twee wedstrijden tegoed.

Ondanks zijn uitstekende optredens met het Nederlands elftal in de oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland moest Bergwijn bij Tottenham weer genoegen nemen met een plek op de bank. De Londense voorhoede werd gevormd door Dejan Kulusevski, Harry Kane en Son Heung-min. In het eerste kwart van de wedstrijd werden de aanwezige toeschouwers niet bepaald getrakteerd op technisch hoogstaand voetbal, terwijl het eveneens aan amusementswaarde ontbrak.

Twee goals snel achter elkaar bij Tottenham Hotspur - Newcastle United! ?? ? Fabian Schär zet Newcastle op voorsprong ?? ? Ben Davies maakt gelijk voor Spurs ??#ZiggoSport #PremierLeague #TOTNEW pic.twitter.com/0wsFYKnnFw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2022

Na ruim een half uur spelen kwam het duel op gang en de eerste serieuze mogelijkheid van Newcastle leverde direct een treffer op. Op de rand van het zestienmetergebied werd Joe Willock gevloerd door Son, waarna arbiter Martin Atkinson een vrije trap toekende. Fabian Schär zag zijn kans schoon en krulde de bal langs de muur in de rechterbenedenhoek: 0-1. Vier minuten later Tottenham al langszij. Na een voorzet van Son torende Ben Davies boven de vijandige defensie uit en knikte hij the Spurs naast Newcastle: 1-1. Het was voor de centrumverdediger zijn eerste Premier League-doelpunt sinds september 2017.

In het tweede bedrijf schoot de thuisploeg uit de startblokken. Een voorzet van Kane werd gemist door Son, maar bij de tweede paal Matt Doherty stond juist gepositioneerd om al duikend de 2-1 binnen te koppen. De 3-1 viel in de 54ste speelminuut op vergelijkbare wijze. Opnieuw was het Kane die vanaf de rechterkant een afgemeten pass in de zestien bezorgde. Ditmaal kreeg Son zijn voet wel tegen de bal en verdubbelde hij van dichtbij de voordelige marge. Tottenham liep in de 63ste speelminuut nog verder weg. Na een fraaie dribbel en kapbeweging aan de linkerkant van de zestien bezorgde Doherty het leer bij Emerson, die van dichtbij en binnen de binnenkant van de paal de 4-1 aantekende.

STEVEN BERGWIJN! ?? De Nederlander staat pas net in het veld en schittert direct met een goal! ????#ZiggoSport #PremierLeague #TOTNEW pic.twitter.com/mLTHy9xnGR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2022

In het restant van de wedstrijd bleef Tottenham domineren en veel kansen creëren. Ruim tien minuten voor het eindsignaal kreeg Bergwijn nog de kans op zich te laten zien. De aanvaller pakte de kans met beide handen aan, want binnen twee minuten na zijn invalbeurt zette hij de 5-1 eindstand op het scorebord op aangeven van Lucas Moura.