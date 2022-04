Aanhangers van Rangers gooien glas op het veld en verwonden staflid Celtic

Zondag, 3 april 2022 om 18:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:51

De politie in Schotland onderzoekt incidenten die zich zondagmiddag voordeden tijdens de wedstrijd tussen Rangers en Celtic (1-2). Aan het eind van de eerste helft werd een lid van de technische staf van Celtic geraakt door een glazen fles die vanuit het publiek werd gegooid. De persoon, van wie de identiteit niet bekend is, had hechtingen nodig. Vervolgens werd ook glaswerk op het veld gegooid, waardoor de start van de tweede helft werd uitgesteld.

Celtic meldt in een officiële verklaring dat het lid van de staf een 'spoedbehandeling' nodig en dat zijn wonden werden gehecht. "De zaak ligt nu bij de politie van Schotland." Hoofdtrainer Ange Postecoglou van Celtic zegt dat het inmiddels goed gaat met het staflid. "Hij werd geraakt door glas. Het is zeer teleurstellend, zeker omdat deze wedstrijd wereldwijd wordt uitgezonden. Twee ploegen streden om de bovenste twee plekken en niemand heeft behoefte aan een paar idioten die het verpesten."

The second half of the Old Firm was delayed after a fan threw a glass bottle in the direction of Celtic goalkeeper Joe Hart's goal. pic.twitter.com/auCAhECl2D — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) April 3, 2022

Aan het begin van de tweede helft werden glasscherven weggehaald uit het doelgebied van Joe Hart. Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Rangers, is eveneens bedroefd door het gedrag van het thuispubliek. "Dit is niet wat je wilt zien. Als je je voorbereidt op de tweede helft en de kleedkamer verlaat, wil je gewoon voetballen. We moesten een paar minuten wachten. Het is nooit goed als een wedstrijd door externe omstandigheden moet worden stilgelegd. Maar veiligheid gaat voor en ik begrijp dat we moesten wachten tot de wedstrijd hervat kon worden."

Voormalig Celtic-aanvaller Chris Sutton noemt de daders in een tweet absolute scumbags. "Hoe laag sommige mensen kunnen zijn... Dit is hoe de wedstrijd nu herinnerd zal worden." Commentator Andy Walker van Sky Sports vindt het gedrag van de toeschouwers 'schandelijk'. Rangers-legende Ally McCoist spreekt van 'ongekende stupiditeit' van de daders.