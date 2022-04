Javier Vet beslist met fraai doelpunt strijd om plek negen in de Eredivisie

Zondag, 3 april 2022 om 18:37 • Chris Meijer • Laatste update: 18:47

NEC is de nieuwe nummer negen van de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer won zondagmiddag met 1-2 op bezoek bij SC Cambuur, waar Dennis Haar debuteerde als tijdelijke eindverantwoordelijke en dat door de nederlaag naar de elfde plaats zakt. Een fraai doelpunt van Javier Vet bracht een klein kwartier voor het einde de beslissing in Leeuwarden en bezorgde NEC de zevende uitzege in dit seizoen, wat een clubrecord betekent.

De inzet van het duel tussen Cambuur en NEC was de negende plek, waarop er nog uitzicht bestaat op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. NEC kende een droomstart in Leeuwarden, want al na drie minuten stond er een voorsprong voor de bezoekers op het scorebord. Doke Schmidt kopte een voorzet van Ilias Bronkhorst knullig tegen zijn eigen ploeggenoot Mees Hoedemakers (die zich daardoor overigens later in de eerste helft moest laten vervangen) aan, waardoor de bal voor de voeten van Jonathan Okita viel. De Duitse aanvaller van NEC twijfelde niet en vuurde overtuigend de 0-1 tegen de touwen: het snelste Eredivisie-doelpunt van de Nijmegenaren sinds oktober 2015.

NEC liet zich niet uit het veld slaan door de vroege achterstand, want met twaalf minuten op de klok werd de stand gelijkgetrokken. Patrick Joosten bediende Mitchel Paulissen, die de ruimte kreeg in het strafschopgebied en doeltreffend uithaalde. In het restant van de eerste helft golfde het spel op en neer, wat resulteerde in mogelijkheden voor Issa Kallon, Roberts Uldrikis en Jordy Bruijn. De eerste grote kans na rust ontstond per toeval, nadat een schot van Okita door Bruijn van richting veranderd werd en maar ternauwernood uit het doel getikt kon worden door doelman Pieter Bos.

Niet veel later was Cambuur ook dicht bij een voorsprong: Joosten vond met een afgemeten voorzet debutant Milan Smit, wiens inzet gekeerd werd door doelman Mattijs Branderhorst. Zijn collega Bos werd aan de andere kant met nog twintig minuten te gaan bijna verschalkt door Schmidt, wiens kopbal richting het eigen doel uit de hoek getikt moest worden. De doelman van Cambuur was in minuut 77 echter kansloos op een streep van Javier Vet. De middenvelder kreeg de ruimte om uit te halen en plaatste de bal op fraaie wijze in de linkerhoek achter Bos. Die klap kwam Cambuur in het restant van de wedstrijd niet meer te boven, waardoor NEC met een overwinning huiswaarts keerde.