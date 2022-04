Myron Boadu ontpopt zich tot de held van Monaco met winnende goal

Zondag, 3 april 2022 om 18:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:26

AS Monaco heeft zondag een minimale overwinning geboekt in de Ligue 1. Op bezoek bij FC Metz was de ploeg van trainer Philippe Clement met 1-2 te sterk. Myron Boadu ontpopte zich tot matchwinner, daar hij voor aanvang van de tweede helft binnen de lijnen kwam en zijn ploeg ruim een kwartier voor tijd voorsprong bezorgde. Bovendien werd zijn treffer enkele minuten voor de 1-2 afgekeurd wegens buitenspel. Dankzij de cruciale zege klimt Monaco voorlopig naar de zesde plek op de Franse ranglijst; Metz verkeert nog altijd in acute degradatienood.

Boadu moest in het Stade Municipal Saint-Symphorien beginnen vanaf de bank. In het eerste bedrijf waren de Monegasken in aanvallend opzicht absoluut onmachtig en men wist geen enkel schot op doel te produceren. Clement had genoeg gezien en besloot Boadu direct na de pauze binnen te lijnen te brengen. De wissel sorteerde het gewenste effect, want nadien draaiden de bezoekers de duimschroeven aan.

Nog geen minuut na de aftrap van de tweede helft kwam Monaco op een 0-1 voorsprong dankzij Wissam Ben Yedder, die met een schuiver in de linkerbenedenhoek doel trof. Na een uur spelen moest Monaco echter weer opnieuw beginnen, want Metz kwam op dat moment op gelijke hoogte na een van richting veranderd schot van Ibrahim Amadou: 1-1. Toen was Boadu aan zet. De eerste treffer van de Nederlander werd afgekeurd door de VAR, daar hij zich in buitenspelpositie bevond voordat hij afrondde. Het doelpunt van de spits in de 72ste minuut telde wél. Caio Henrique bezorgde een uitstekende voorzet bij de vrijgelaten Boadu, die van dichtbij binnenknikte: 1-2. De zege kwam nog wel in gevaar maar werd niet meer uit handen gegeven.