Xavi zet Depay wéér op de bank; Luuk de Jong ontbreekt bij wedstrijdselectie

Zondag, 3 april 2022 om 19:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:49

De opstelling van Barcelona voor het duel met Sevilla is bekend. Xavi kiest ervoor om Memphis Depay opnieuw geen basisplek te geven, waardoor Frenkie de Jong als enige Nederlander aan de aftrap verschijnt. Luuk de Jong zit niet bij de selectie, zo maakte Barça daags voor het cruciale duel in Camp Nou al bekend. Aan de kant van Sevilla zit de van een blessure teruggekeerde Karim Rekik voor het eerst sinds begin februari weer bij de selectie. De aftrap vindt om 21.00 uur plaats in het Camp Nou.

De Catalanen kondigden al aan dat Luuk de Jong niet bij de selectie zou zitten vanwege een positieve coronatest. Hoewel hij niets mankeert, moet de spits nog enkele dagen in quarantaine blijven. Sergiño Dest ontbreekt eveneens in de wedstrijdselectie van Xavi. De rechtsachter heeft nog altijd te veel last van de hamstringblessure die hij opliep in het Europa League-duel met Galatasaray. Depay moet wederom genoegen nemen met een plek op de reservebank, terwijl Frenkie de Jong wél in de startopstelling staat.

Het Catalaanse doel wordt zoals gebruikelijk verdedigd door Marc-André ter Stegen. De sluitpost heeft een driemansverdediging voor zich staan waarin Dani Alves invulling geeft aan de rechtsbackpositie. Gerard Piqué, Ronald Araújo en Jordi Alba completeren de achterhoede. Op het middenveld wordt Frenkie de Jong, die aan de rechterkant staat geposteerd, vergezeld door Sergio Busquets en Pedri.

Voorin kiest Xavi voor dezelfde drie namen die onder meer in de gewonnen wedstrijd tegen Real Madrid (0-4) een basisplek kregen. Rechtsvoorin staat Ousmane Dembélé, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang wederom vanuit de spitspositie voor gevaar mag zorgen. Op de linkervleugel staat Ferran Torres geposteerd. Momenteel bezetten los Azulgrana met 54 punten uit 28 duels de vierde plek in LaLiga. Mocht Sevilla (57 uit 29) verslagen worden, dan neemt Barça de tweede positie over.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, Araújo, Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Aubameyang, Ferran

Opstelling Sevilla: n.n.b.