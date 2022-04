Everton wordt zonder Donny van de Beek dieper in de problemen gedrukt

Zondag, 3 april 2022 om 16:56 • Chris Meijer

West Ham United heeft Everton dieper in de zorgen gedrukt. The Toffees gingen zondagmiddag zonder Donny van de Beek - die geblesseerd moest afhaken in de warming-up - op bezoek bij de huidige nummer vijf van de Premier League met 2-1 onderuit. Everton blijft zodoende één plaats boven de gevarenzone staan, met een voorsprong van drie punten op Watford.

Everton leek na bijna een halfuur spelen op voorsprong te komen in Oost-Londen. Met het doel in zicht werd Richarlison echter op het allerlaatste moment gestuit door rechtsback Ryan Fredericks. Slechts drie minuten later was het West Ham dat de ban wist te breken. Aaron Cresswell liet doelman Jordan Pickford kansloos met een prachtige vrije trap van circa 25 meter afstand. Een minieme voorsprong dus voor West Ham halverwege, een voorsprong die acht minuten na rust van het scorebord verdween. Op aangeven van Richarlison en door een van richting veranderd schot tekende Mason Holgate voor de 1-1 van Everton.

Het goede gevoel verdween echter al snel bij Everton. Vijf minuten na de gelijkmaker redde Pickford op een inzet van Michael Antonio. In de rebound herstelde de alerte Jarrod Bowen de voorsprong van West Ham op eigen veld. Het werd allemaal nog problematischer voor Everton halverwege de tweede helft. Verdediger Michael Keane moest inrukken met een tweede gele kaart na een roekeloze en harde tackle op Antonio. Met tien man slaagde Everton er niet meer in om nog op gelijke hoogte te komen.