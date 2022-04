Napoli boekt ondanks doelpunt van Marten de Roon cruciale overwinning

Zondag, 3 april 2022 om 16:55 • Chris Meijer

Napoli heeft zondagmiddag een belangrijke zege geboekt in de strijd om de Italiaanse landstitel. De ploeg van trainer Luciano Spalletti boekte een 1-3 zege op Atalanta, voor wie Marten de Roon het enige doelpunt verzorgde. Napoli komt door de zege in punten gelijk met koploper AC Milan, al hebben i Rossoneri een wedstrijd minder gespeeld. Atalanta blijft door de nederlaag voorlopig de nummer zeven van de Serie A.

Napoli kampte in aanloop naar het treffen met Atalanta met de nodige personele problemen, want Victor Osimhen, Amir Rrahmani en Giovanni Di Lorenzo waren om uiteenlopende niet van de partij. Bij Atalanta stonden Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners aan de aftrap. Het duel in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia werd na een klein kwartier opengebroken. Na inmenging van de videoscheidsrechter ging de bal op de stip na een overtreding van doelman Juan Musso op Dries Mertens.

???????????? ???????????? ???? ????????! ??

De Nederlander kopt Atalanta vakkundig terug in de wedstrijd: 1-2 ??



Voltooien ze de comeback? ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaNapoli pic.twitter.com/SBd17RlESW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2022

Musso dook weliswaar bij de strafschop van Lorenzo Insigne de goede kant op, maar kreeg zijn vingers niet achter de bal. Nog voor rust wist Napoli de marge te verdubbelen. Met 37 minuten op de klok nam Insigne een vrije trap halverwege de helft van Atalanta uiterst slim. Matteo Politano liep zich vrij na een goede loopactie, ontving de bal en kon van dichtbij de tweede Napolitaanse treffer van de middag tegen de touwen werken.

Atalanta slaagde er vroeg in de tweede helft in om terug te komen in de wedstrijd. Aleksey Miranchuk vond De Roon met een afgemeten voorzet, waarna de Nederlandse middenvelder tegendraads in de rechterhoek raak kopte. Atalanta slaagde er echter niet in om de in de eerste helft opgelopen achterstand weg te poetsen en zag Napoli het duel tien minuten voor tijd beslissen. Invaller Hirving Lozano bediende Eljif Elmas, die de eindstand op 1-3 bepaalde.