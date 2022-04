Heracles vergroot zorgen Fortuna met eerste uitzege sinds maart 2021

Zondag, 3 april 2022 om 16:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:31

De degradatiezorgen van Fortuna Sittard zijn weer een stukje groter geworden. De Limburgers hadden halverwege het thuisduel met Heracles Almelo, dat voor het eerst in ruim een jaar wint buitenshuis, nog uitzicht op een positief resultaat, maar na negentig minuten stond de laagvlieger opnieuw met lege handen. Fortuna zakt door de nederlaag en het 1-1 gelijkspel van Sparta Rotterdam tegen sc Heerenveen naar de zeventiende plaats, wat aan het einde van het seizoen degradatie uit de Eredivisie betekent.

De eerste helft in Sittard liep niet echt over van kwaliteit. Sinan Bakis probeerde het in minuut 8 met een vrije trap van circa 25 meter, maar daarmee wist hij Fortuna-doelman Yanick van Osch niet te verrassen. Aan de andere kant zorgde Mats Seuntjens na ruim een kwartier spelen voor het eerste gevaar van de thuisspelende ploeg. Sluitpost Koen Bucker van Heracles redde echter bekwaam. In de slotfase van de weinig enerverende eerste helft werd Bakis andermaal gestuit door Van Osch en kopte Anas Ouahim naast in kansrijke positie.

Vijf minuten na de hervatting in Sittard liet Zian Flemming een grote mogelijkheid om de score te openen onbenut. Justin Hoogma maakte zijn schot net op tijd onschadelijk met zijn hoofd. Slechts zes minuten later waarschuwde Flemming Heracles opnieuw, na een goede voorzet van Charlison Benschop. Het was Bucker die voorkwam dat de bezoekers tegen een achterstand moesten aankijken. Met bijna een uur spelen op de klok brak Heracles de ban. De mee opgekomen linksback Giacomo Quagliata zag zijn schot onder Van Osch door in het doel verdwijnen: 0-1. De vleugelverdediger was zichtbaar opgelucht en blij met zijn treffer.

Een snelle gelijkmaker bleef uit, want na 64 minuten spelen redde de uitblinkende Bucker zeer fraai op een inzet van Seuntjens. Het kwam Fortuna duur te staan, want slechts twee minuten later verdubbelde Bakis de voorsprong van Heracles. De aanvaller rondde koelbloedig af na een bekeken steekpass van Emil Hansson. Met nog twintig minuten op de klok hield de onpasseerbare Bucker ook Paul Gladon van scoren af, terwijl Bakis kort daarna de paal raakte. Heracles stijgt dankzij de eerste uitzege sinds 13 maart 2021 naar de dertiende plaats. Fortuna staat op degraderen met nog zeven speelronden in de Eredivisie voor de boeg.