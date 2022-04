Potentiële kopers beloven plechtig: geen Super League voor Chelsea

Zondag, 3 april 2022 om 16:04 • Rian Rosendaal

Mocht Chelsea definitief worden overgenomen door de Amerikaanse familie Ricketts, dan zal de club onder geen beding meedoen aan de Super League. De potentiële nieuwe eigenaar benadrukt dit zondag in een officieel statement richting de supporters van de Londense club. Chelsea behoorde vorig jaar nog tot det twaalf clubs die de Super League wilden oprichten, maar de situatie lijkt nu dus heel anders te zijn op Stamford Bridge.

In de verklaring van familie Ricketts wordt tevens gesproken over een uitgebreide renovatie van het huidige onderkomen in West-Londen. De Amerikanen staan op een shortlist van kandidaten die in aanmerking komen voor de overname, nadat Roman Abramovich Chelsea in de verkoop had gedaan. Het is nog de vraag of het Amerikaanse concern definitief groen licht krijgt om in te stappen. De Chelsea Supporters' Trust (CST) liet al weten dat 77 procent van de leden niets ziet in de komst van het bedrijf dat onder meer honkbalclub Chicago Cubs in bezit heeft.

De familie Ricketts heeft inmiddels gesproken met diverse supportersgroepen en goed geluisterd naar hun feedback. "Nu we de volgende fase van het proces ingaan, delen we een lijst met specifieke verplichtingen die fans een cruciale rol geven bij het beschermen van het erfgoed van Chelsea en het bouwen aan toekomstig succes", zo valt onder meer te lezen in de verklaring. "We zullen de komende dagen onze ambities voor de club blijven bespreken met fans en de bredere voetbalgemeenschap."

De potentiële kopers uit de Verenigde Staten zijn ook van plan om meer te investeren in het eerste elftal en de jeugdopleiding, om zo de kans op het winnen van prijzen te vergroten. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om het vrouwenelftal voortaan op Stamford Bridge te laten spelen. De verwachting is dat Chelsea op korte termijn met witte rook komt wat betreft de opvolging van Abramovich.