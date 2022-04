Promovendus Union schrijft historie met winnen van reguliere competitie

Zondag, 3 april 2022 om 15:35 • Chris Meijer • Laatste update: 15:51

Union Sint-Gillis is met nog één speelronde te gaan zeker van de winst van de reguliere competitie. De promovendus won zondagmiddag mede dankzij een doelpunt van Bart Nieuwkoop met 1-3 op bezoek bij Standard Luik en gaat door die driepunter het reguliere deel van de Jupiler Pro League sowieso als nummer één besluiten, daar de voorsprong op naaste achtervolger Club Brugge vijf punten bedraagt. Als winnaar van de reguliere competitie heeft Union zich tevens verzekerd van een ticket voor Europees voetbal.

De wedstrijd op Sclessin was slechts negen minuten uit toen Union de score opende via Teddy Teuma. Moussa Sissako trok de stand na 24 minuten gelijk, maar de bezoekers liepen in de laatste twintig minuten weg bij Standard. Nieuwkoop zette Union met een rake kopbal in minuut zeventig op het juiste spoor, waarna Casper Nielsen zeven minuten voor het einde de wedstrijd besliste.

Door de zege in Luik gaat Union als winnaar van de reguliere competitie deelname aan de play-off om het kampioenschap. Club Brugge en Antwerp zijn ook reeds zeker van deelname aan de strijd om de Belgische landstitel, waarin de punten worden gehalveerd en de voorsprong van Union op de naaste achtervolgers dus zal slinken. Union is de eerste promovendus ooit die in België de reguliere competitie weet te winnen en sluit deze volgende week af met een thuiswedstrijd tegen Beerschot.