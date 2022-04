Van Bronckhorst lijkt titel te kunnen vergeten na knappe comeback Celtic

Zondag, 3 april 2022 om 14:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:48

Koploper Celtic heeft zondag in de Old Firm uitstekende zaken gedaan. De lijstaanvoerder kwam tegen aartsrivaal Rangers terug van een achterstand en verliet Ibrox Park met een zeer kostbare 1-2 overwinning. Dankzij de zege is de voorsprong op nummer twee Rangers opgelopen tot zes punten: 79 om 73. Volgend weekend is de laatste speelronde in de Schotse Premier League, daarna wordt de competitie opgedeeld in een kampioens- en een degradatiepoule. De top zes speelt dan nog een keer tegen elkaar.

Manager Giovanni van Bronckhorst zag zijn formatie, kwartfinalist in de Europa League, nog wel voortvarend van start gaan op het volgepakte Ibrox Park. In de derde minuut werd Jack Kent op de linkerflank op prachtige wijze vrijgespeeld, waarna de bal in het strafschopgebied voor de voeten kwam van Aaron Ramsey. De van Juventus gehuurde middenvelder schoot vervolgens onberispelijk raak door het midden: 1-0. Een orkaan van geluid brak los door het gejuich van de uitzinnige Rangers-supporters. De euforie was echter van korte duur, want Celtic kwam slechts vier minuten later langszij.

CELTIC OP VOORSPRONG! ?? De bezoekers gaan met een uitstekend gevoel de rust in ????#ZiggoSport #cinchPrem #RANCEL pic.twitter.com/ANhjpm6Cxr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2022

Doelman Allan McGregor kan een afstanddschot van net buiten het strafschopgebied nog pareren, maar hij was kansloos op de rebound van Tom Rogic van dichtbij: 1-1. Celtic rook bloed en in de slotfase van de eerste helft was de comeback van the Bhoys compleet. Na een indraaiende vrije trap vanaf links kwam de bal na slecht verdedigen van Rangers terecht bij Cameron Carter-Vickers. De mee opgekomen Amerikaanse verdediger knalde raak van korte afstand en rende vol vreugde weg om het doelpunt te vieren met zijn ploeggenoten. De slechts zevenhonderd supporters van Celtic waren eveneens door het dolle heen.

De tweede helft van de Old Firm begon wat later. Er lagen namelijk veel glasscherven in het strafschopgebied van Celtic-doelman Joe Hart, die duidelijk aanwees wat er allemaal moest worden verwijderd. De rommel diende eerst te worden opgeruimd, waarna scheidsrechter Willie Collum floot voor het begin van de tweede helft in Glasgow. Rangers was na rust niet meer bij machte om een terugkeer te realiseren, waardoor Celtic met drie heel belangrijke punten van het veld stapte. Van Bronckhorst en consorten krijgen over twee weken al de kans om revanche te nemen, want dan treffen beide rivalen elkaar in de halve finale van de Schotse beker. Rangers verloor in februari, kort na de aanstelling van de Nederlandse manager, ook al van Celtic, toen met 3-0.