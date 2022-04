Vrouw Thiago Silva gaat nog tijdens duel los op Instagram na horen van kritiek

Zondag, 3 april 2022 om 13:51 • Rian Rosendaal

Belle Silva was zaterdag niet gediend van kritiek op Thiago Silva tijdens de pijnlijke en verrassende 1-4 nederlaag van Chelsea tegen stadsgenoot Brentford. De vrouw van de centrale verdediger sprak nog tijdens de Londense derby vanuit een VIP-box en op Instagram Stories haar afschuw uit over de manier waarop er werd gesproken over de inmiddels 37-jarige Braziliaan.

Belle Silva vraagt aan het begin van het filmpje hoe ze toeschouwers uitspreekt in het Engels, waarna ze aan haar verhaal begint. "Kijkers, ik zit hier in mijn box op Stamford Bridge en hoor de commentator zeggen dat Thiago niet voldoende aanvalt. Heb wat respect voor Thiago Silva, want hij keerde gisteren (vrijdag, red.) pas terug nadat hij voor de Braziliaanse ploeg had gespeeld. Thiago Silva is 37 jaar oud maar speelt als iemand van pas 20. Wat meer respect voor hem is dus op zijn plaats. Hij is geen machine, dus doe een beetje rustig aan, relax", zo besluit de verontwaardigde Belle Silva.

Thiago Silva's wife, Belle didn't enjoy the commentator's take on her husband ??



(via bellesilva/Instagram) pic.twitter.com/6SVbAbsDka — ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2022

Belle Silva kwam vorig jaar april ook al in het nieuws nadat ze stevige kritiek uitte op Timo Werner, die in het Champions League-duel tussen Real Madrid en Chelsea (1-1) een grote kans verprutste. "Dit is echt Karma, jongens", foeterde de vrouw van Thiago Silva tijdens de Europese ontmoeting in Madrid "Bij elk team waar mijn man speelt is er wel een spits die kans na kans mist. Nu deze Werner weer, of hoe hij ook mag heten." In een tweede video die verscheen op Instagram Stories ging Belle Silva vrolijk verder. "We hebben een doelpunt nodig, we moeten winnen. Maar mijn aanvallers willen maar niet scoren. Ik weet echt niet waar het aan ligt." De opvallende berichten op Instagram werden korte tijd later verwijderd.

Belle Silva was duidelijk niet gediend van de kritiek op haar man Thiago Silva tijdens Chelsea-Brentford.