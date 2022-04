Haller waarschuwt Ten Hag voor eventuele overstap: ‘We moeten zien'

Zondag, 3 april 2022 om 13:31

Sébastien Haller laat zich in een interview met CNN lovend uit over Erik ten Hag. De spits van Ajax begrijpt dat zijn trainer - met wie hij eerder ook samenwerkte bij FC Utrecht - nadrukkelijk in verband gebracht wordt met Manchester United. Tegelijkertijd waarschuwt Haller dat er bij een andere club iets anders gevraagd zal gaan worden van Ten Hag.

“Natuurlijk, ik denk dat we het allemaal begrijpen. De trainer moet zelf beslissen wat hij wil, wij zijn simpelweg zijn spelers”, antwoordt Haller op de vraag of de spelers van Ajax de verleiding voor Ten Hag vanuit de Premier League begrijpen. “Ik ben dankbaar voor wat hij voor mij gedaan heeft en ik hoop dat hij voor zichzelf de beste beslissing kan nemen. Ten Hag is slim, hij kent zijn sterke én zwakke punten. Ik denk dat hij iedere dag beter probeert te worden.”

“Maar ja, iedere kleedkamer is anders. Ieder team is anders. Dus je zal anders moeten werken, dat hangt af van de kleedkamer die je hebt. Dus misschien kunnen je kwaliteiten ergens anders je zwakte worden. We moeten het zien, we moeten zien hoe hij het gaat doen”, vervolgt de spits van Ajax. “Ten Hag is verantwoordelijk voor mijn komst naar Ajax, we kenden elkaar al. Ik wist waartoe hij in staat was en hoe hij me wilde gebruiken. Tactisch is hij erg goed, hij weet alles van de tegenstanders. Daarmee geeft hij ons een sleutel om succesvol te zijn in de wedstrijden.”

Haller wordt door CNN tevens gevraagd naar zijn keuze voor een interlandcarrière bij Ivoorkust. “Het gaat niet alleen om de plek waar je geboren bent, maar ook om je gevoel”, reageert Haller, die geboren werd in Frankrijk en jeugdinterlands voor zijn geboorteland speelde. “Natuurlijk zijn beide landen heel belangrijk voor me. Het zou gek zijn om me te vragen om te kiezen tussen deze twee landen. De keuze heb ik alleen in het voetbal moeten maken en op dat moment in mijn leven leek Ivoorkust mij de beste optie.”