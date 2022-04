Laporta komt in verzet tegen ‘geldmachines’ PSG en Manchester City

Zondag, 3 april 2022

Voor Joan Laporta is de vorig jaar snel afgeschreven Super League nog steeds springlevend. De voorzitter van heeft samen met onder meer collega van Real Madrid Florentino Pérez zeer ambitieuze plannen voor een nieuwe Europese topcompetitie. Laporta gaat zelfs zover door te stellen dat hij het voetbal wil redden van machtige eigenaren zoals die bij Paris Saint-Germain en Manchester City lopen.

Laporta is van plan om de plannen rondom de veelbesproken Super League door te drukken. "We promoten het project samen met Florentino Pérez, met wie ik constant in gesprek ben", verklaart de Barcelona-preses zondag in een interview met TV3. In de optiek van Laporta is het noodzakelijk dat het Europese topvoetbal gered wordt uit de handen van kapitaalkrachtige grootmachten met eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. "We kunnen niet toestaan dat het Europese voetbal in handen is van staten die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Het is duidelijk dat Manchester City en PSG een geldmachine hebben en daar strijden we tegen."

Volgens Laporta zijn naast Real en Juventus nog een aantal clubs, die niet bij naam willen worden genoemd, geïnteresseerd zijn in de plannen voor de Super League. De voorzitter van Barcelona benadrukt in het interview met het Spaanse televisiestation overigens dat de nieuwe Europese topcompetitie niet ten koste mag gaan van de diverse competities. "Het is duidelijk dat we binnen de kaders van het Europese voetbal moeten functioneren en de nationale competities absoluut niet mogen vernietigen. Die competities zijn van essentieel belang voor ons en hebben nog steeds ontzettend veel aantrekkingskracht."

Maar voor Laporta staat de Super League voorlopig bovenaan de agenda. "We moeten de pasvorm vinden. Ja, we promoten de Superleague, dat klopt. Het zou de meest aantrekkelijke competitie ter wereld kunnen zijn. We moeten dit pad volgen, want anders zal het voetbal zijn deugden verliezen en zal Europees voetbal niet duurzaam zijn. Clubs als Barcelona, Real Madrid of Juventus, we hebben een geschiedenis en eer en ze moeten rekening met ons houden. We zien op dat vlak helaas heel weinig medewerking van de UEFA", aldus Laporta.