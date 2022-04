‘Steven Gerrard wil clubrecord verpulveren met transfersom van 71 miljoen’

Zondag, 3 april 2022 om 12:47 • Chris Meijer

Aston Villa is van plan zich komende zomer opnieuw bij Leeds United te melden voor Kalvin Phillips. De Daily Telegraph schrijft dat de 26-jarige defensieve middenvelder bovenaan het verlanglijstje van manager Steven Gerrard staat. De huidige nummer tien van de Premier League zou bereid zijn om zijn transferrecord te verpulveren met een transfersom van 71 miljoen euro.

De komst van een nieuwe defensieve middenvelder heeft momenteel prioriteit bij Aston Villa. Gerrard wil graag een speler aan zijn selectie toevoegen die kort voor de vier verdedigers in zijn elftal kan spelen en Phillips bezit alle kwaliteiten die de manager van the Villans zoekt. Aston Villa was in het verleden al eens in de markt voor Phillips, nadat in 2019 via de play-offs promotie naar de Premier League werd gerealiseerd en Leeds United achterbleef in de Championship.

Phillips koos echter voor een langer verblijf bij Leeds United, verlengde zijn contract destijds tot medio 2024 en promoveerde een jaar later met de club waar hij de jeugdopleiding doorliep naar de Premier League. Aston Villa is er sinds 2019 echter niet in geslaagd om een dergelijke speler aan de selectie toe te voegen en heeft nu veel geld over om deze vacature met Phillips in te vullen. Dat is nodig, want Leeds United wil de negentienvoudig Engels international koste wat het kost behouden. The Whites hebben reeds geprobeerd om het contract van Phillips open te breken, maar de gesprekken daarover zijn stilgelegd.

Om Phillips te behouden zal Leeds United zich in ieder geval moeten handhaven in de Premier League. De voorsprong van de huidige nummer zestien op de gevarenzone bedraagt momenteel acht punten. Aston Villa is tevens van plan om zich opnieuw bij Brighton & Hove Albion te melden voor Yves Bissouma, die de opvolger moet worden van Douglas Luiz. De Braziliaanse middenvelder dreigt volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terecht te komen. Hetzelfde geldt voor Bissouma bij Brighton: zijn contract loopt nog door tot medio 2023, maar the Seagulls wezen in januari nog een bod van dertig miljoen euro van Aston Villa af.