Buijs snapt reactie Tadic niet: ‘Waarom ga je zelf daarna provoceren?’

Zondag, 3 april 2022 om 10:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:35

Marciano Vink maakt zich ondanks de 1-3 overwinning op FC Groningen van zaterdag zorgen over het Ajax van de afgelopen periode. De analist heeft met het oog op de cruciale fase van het seizoen vooral twijfels over de breedte van de selectie van trainer Erik ten Hag. Vink is van mening dat de spelers die doorgaans op de bank beginnen bij de koploper vaak geen meerwaarde hebben voor Ajax. Daarnaast komt uiteraard ook de botsing tussen de fans van FC Groningen en Dusan Tadic ter sprake.

"We hebben de bank altijd geroemd, dat die zo ontzettend sterk is van Ajax. Nu blijkt dus dat ze óf niet goed genoeg zijn óf dat ze gewoon wedstrijdritme tekort komen. En dat schuurt", vraagt Vink zich zondagochtend af in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Tafelgenoot Ton Lokhoff ziet op zijn beurt een groot verschil tussen het Ajax van voor de winterstop en het Ajax sinds januari. "Waar we altijd graag naar kijken: dominant spel, aanvallend, afjagen, veel goals. Dan zie je na de winter veel minder."

Presentator Milan van Dongen verlegt daarna het onderwerp naar het uitfluiten van Tadic door fans van Groningen. De aanvoerder van Ajax was daar na afloop duidelijk niet van gediend. Groningen-trainer Danny Buijs krijgt de vraag hoe hij naar het incident rond Tadic kijkt. "Ik weet niet wat daar speelt. Die jongen heeft altijd alles gegeven voor FC Groningen en heeft denk ik een goede transfersom opgeleverd voor de club. Dat weet ik niet exact. Ik zou graag zien dat zo'n jongen met meer respect wordt onthaald, maar ik weet niet of daar wat is gebeurd in het verleden", benadrukt Buijs.

"Ik vind Tadic een fantastische speler hoor, maar ik snap niet dat als ze (de Groningen-fans, red.) dat doen en je wil dat eigenlijk helemaal niet hebben. Waarom ga je ze dan zelf daarna weer provoceren?", verwijst Buijs naar de vinger op de mond bij Tadic na zijn benutte strafschop in blessuretijd van de eerste helft. "Sta er dan als Tadic gewoon boven en doe na de wedstrijd je verhaal. Het uitfluiten van spelers is in Nederland, en ik ben het daar wel mee eens, op een of andere manier al langer zo. We hebben ook periodes gehad met Clarence Seedorf, toch? Dat hij uitgefloten werd of als hij ergens terugkwam. Zo zijn er meer voorbeelden."

"Ik vond het niet goed wat de fans van Groningen deden. Ik heb een geweldige tijd in Groningen gehad", zei Tadic bij ESPN. "Ik zeg altijd dat Ajax mijn droomclub is, maar Groningen en Twente zitten in mijn hart. Let me continue in English: I did not deserve this. Kijk, Groningen heeft veel geld aan mij verdiend. Bovendien heb ik daar een uitstekende tijd gehad, had ik daar altijd veel lol en hebben we samen de beste resultaten in de clubgeschiedenis behaald.”

"Ik denk niet dat ik het fluitconcert heb verdiend. Ik ben heel erg teleurgesteld. Ik heb mensen gelukkig gemaakt hier en ze hebben goed aan me verdiend. Nooit, nooit vier ik een doelpunt tegen Groningen of Twente. Dit was erg slecht van de supporters en ik denk niet dat ik dit verdiend heb. Maar goed, het is hun keuze”, aldus Tadic, die tussen juli 2010 en juli 2012 het shirt van Groningen droeg en in zijn eerste seizoen op een verdienstelijke vijfde plek eindigde in de Eredivisie.