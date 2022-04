Slot geeft voorbeeld van speler die 'veel te wild is als hij moet schieten’

Zondag, 3 april 2022 om 09:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:39

Feyenoord won zaterdagavond met 2-0 van Willem II, maar toch klonk er kritiek na afloop. Arne Slot was namelijk niet op alle vlakken onder de indruk van zijn elftal in De Kuip. De Feyenoord-trainer zag met name in de eerste helft tegen de Tilburgers dat teveel van zijn spelers 'ongecontroleerd en wild' op jacht waren naar een doelpunt. De Rotterdammers stelden pas na rust orde op zaken met treffers van Luis Sinisterra (67) en Bryan Linssen (90+2).

"Wat ik het leukst vond aan deze wedstrijd? Dat we hem gewonnen hebben", zei Slot na afloop droogjes voor de camera van ESPN. "Ik vond het heel goed om te zien dat we heel geconcentreerd hebben gespeeld. Verdedigend hebben we op één moment na perfect gespeeld. Het is ook wel eens prettig om te zien dat die kans er nu niet inging. Daarnaast hebben we voldoende gecreëerd. Alleen vanuit het vele balbezit dat we hebben moeten we meer grote kansen uitspelen", zo gaf de winnende oefenmeester als huiswerk mee aan zijn spelersgroep.

Arne Slot vindt dat Marcus Holmgren Pedersen veel te wild is als hij aanlegt om te schieten.

Slot zag zijn ploeg opvallend vaak op doel schieten in de eerste helft tegen Willem II. "Alleen was het op sommige momenten het wat ongecontroleerd en heel wild. Je kan het verklaren vanuit het type speler. Ik denk dat het ook een kwaliteit van een speler is om vlak voordat je schiet even een rustig moment te hebben voor jezelf: even inhouden en dan de bal goed geplaatst hard in de hoek schieten. Dat zijn vaak de spelers die veel goals maken in een seizoen. In dit geval kwamen er spelers op die positie die daar niet zo geschikt voor zijn." Om gelijk een voorbeeld te geven: "Bijvoorbeeld Marcus Holmgren Pedersen. Hij is veel te wild op het moment dat hij moet schieten."

Het kwam Feyenoord allemaal niet duur te staan. Linssen gooide het duel in het slot in blessuretijd, tot opluchting van Slot. "Hij zit er dan toch weer bij", deelde de coach een compliment uit aan de trefzekere aanvaller van Feyenoord. "Je ziet dat hij bezig is om Wessel Dammers (verdediger van Willem II, red.) een onrustig gevoel te geven. En dan dwingt hij die treffer af door zo door te lopen. Toch vond ik dat het te lang duurde voor we het verschil in de wedstrijd maakten. We krijgen zoveel kansen. Als je dan zo vaak voor het doel komt, moet je er meer uithalen", aldus Slot.