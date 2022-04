‘Ten Hag denkt gelijk aan Van Persie bij invulling technische staf Man Utd’

Zondag, 3 april 2022 om 09:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:12

Erik ten Hag is reeds bezig met de invulling van zijn technische staf bij Manchester United, zo weet de Daily Mirror te onthullen. Naar verluidt heeft de huidige coach van Ajax al gesproken met Robin van Persie over een terugkeer op Old Trafford als trainer. De oefenmeester van Feyenoord Onder 16 kwam tussen 2012 en 2015 als speler uit voor Manchester United. In zijn eerste seizoen veroverde Van Persie gelijk de landstitel met the Red Devils.

Ten Hag zou veel waarde hechten aan de kennis die Van Persie heeft over Manchester United, waardoor hij contact heeft opgenomen met de voormalig aanvaller. De Daily Mirror weet voorts te melden dat de jeugdtrainer van Feyenoord wel wat voelt voor een comeback bij de Engelse grootmacht. Wat Van Persie echter in Rotterdam kan houden is de ontwikkeling van zijn vijftienjarige zoon Shaqueel. Hij staat er goed op in Feyenoord-kringen en kan op termijn zijn eerste profcontract tekenen in De Kuip. Van Persie senior, die intensief samenwerkt met zijn zoon, zou daardoor kunnen besluiten om in Nederland te blijven.

Wayne Rooney zou het geweldig vinden, mocht Van Persie daadwerkelijk terugkeren bij Manchester United in een trainersrol. "Robin, geweldig karakter, geweldige speler. Hij beschikte over ongelooflijk veel kwaliteiten", zei de manager van Derby County tegen de Daily Express over de speler met wie hij enkele jaren samenwerkte op Old Trafford. Samen zorgden ze ervoor dat Manchester United negen jaar geleden voor het laatst kampioen werd, kort voordat Sir Alex Ferguson na bijna dertig jaar afzwaaide bij de club.

Het lijkt er inmiddels steeds meer op dat Manchester United Ten Hag wil aanstellen als permanente opvolger van Ralf Rangnick. De Telegraaf wist vrijdag te melden dat de trainer voor een gelimiteerde transfersom van twee miljoen euro is op te halen bij Ajax. In april 2021 verlengde Ten Hag zijn contract bij Ajax met een jaar, tot medio 2023. Voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars verleidde de Tukker daartoe door een 'gelimiteerde transfersom' van twee miljoen euro op te nemen. Volgens Sky Sports zou Manchester United al navraag hebben gedaan bij Ajax over de afkoopsom.