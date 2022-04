Schmidt: ‘Hij speelde niet op topniveau en was niet overtuigend in zijn acties'

Zondag, 3 april 2022 om 08:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:45

Er was met name in de eerste helft van het spectaculaire duel tussen FC Twente en PSV (3-3) veel te doen om Joël Drommel, die er bij twee doelpunten van de thuisploeg in de eerste helft bepaald niet goed uitzag. Roger Schmidt erkende na afloop op de persconferentie dat zijn doelman vooral voor rust niet het vereiste niveau haalde. De PSV-trainer ging daarnaast in op zijn beslissing om Cody Gakpo op de bank te laten beginnen in de Grolsch Veste.

"Voor Joël was het natuurlijk een speciale wedstrijd. Er stond daardoor veel druk op hem. Hij speelde niet op topniveau en was niet overtuigend in zijn acties", oordeelde Schmidt tijdens het persmoment in Enschede over zijn blunderende doelman. "Nee, het was niet zijn beste wedstrijd, maar hij was daarin niet de enige bij ons. We weten allemaal dat we beter moeten. En dat we niet top waren lag ook niet alleen aan onszelf, ik wil Twente daarvoor ook een groot compliment maken." Schmidt weigerde daarnaast te erkennen dat hij met Gakpo had moeten beginnen tegen Twente.

"Nee, we hebben zelfs een risico genomen door hem 45 minuten te laten spelen. En we hebben ook een risico genomen met André (Ramalho, red.), Jordan (Teze, red.) en Ibrahim (Sangaré, red.) Het was echt niet eenvoudig om een basisopstelling te maken. En als het wedstrijdverloop ernaar was geweest, dan had Cody niet gespeeld. Maar we hadden Cody nu nodig. Het was niet verstandig om nog meer risico te nemen", verwees Schmidt naar de invalbeurt van de aanvaller van PSV, dat Ajax wel zag winnen tegen FC Groningen (1-3). De achterstand op de koploper is hierdoor opgelopen naar vier punten. De titelrace is er niet makkelijker op geworden, weet ook Schmidt.

"We hebben nu twee punten verloren. Maar alles is nog mogelijk, zeker als je kijkt hoe Ajax in de voorbije weken worstelde. We kijken ook niet te ver vooruit. Het is nu ook niet het moment om na te denken over op welke competitie we ons moeten focussen", aldus de coach van PSV. De Eindhovenaren staan nu voor een tweeluik met Leicester City in de kwartfinale van de Conference League. Tussendoor komt RKC Waalwijk op bezoek in het Philips Stadion.

