Bryan Linssen erkent frustratie in eerste interview van 2022

Zaterdag, 2 april 2022 om 23:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:48

Feyenoord heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de jacht op de derde plek in de Eredivisie. De ploeg van Arne Slot was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Willem II. Bryan Linssen bewees zijn waarde en gooide het duel in de blessuretijd in het slot na een kapitale fout van Wessel Dammers. Het was pas de eerste competitietreffer van het kalenderjaar voor Linssen, die zijn plek in de spitspositie is kwijtgeraakt aan Cyriel Dessers. Tegen Willem II mocht hij ruim een kwartier meedoen.

Feyenoord greep na ruim een uur spelen de leiding via Luis Sinisterra en werd vervolgens lang in spanning gehouden. Linssen maakte in de blessuretijd aan alle onzekerheid een einde door na een lange bal van Alireza Jahanbakhsh goed door te jagen op voormalig Feyenoorder Dammers, die te kort terugspeelde op doelman Timon Wellenreuther en Linssen zag profiteren. "De voetbalwereld is opportunistisch, hè?", aldus Linssen voor de camera van ESPN. "Het is mijn eerste interview in 2022. Het is altijd frustrerend als je op de bank zit. Zeker vandaag, als je ziet dat het niet zo lekker loopt."

Slot prees de werklust van zijn aanvaller. "Het was geen moeilijk schot zonder keeper in het doel, maar Linssen zat er wel weer bij", aldus de trainer van de Rotterdammers. "Hij is bezig om Wessel Dammers een ongemakkelijk gevoel te geven en erachteraan te jagen. Dan dwingt hij die fout misschien ook wel af door op die manier te lopen." Linssen had kort voor zijn invalbeurt - hij kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Dessers - een onderonsje met Slot. "Hij zei dat ik moest gaan warmlopen. Toen zei ik: 'Ik ben al warm, trainer.' Kon hij me er gelijk in gooien."

Dat Feyenoord het duel niet eerder in het slot gooide is volgens Linssen een terugkerend verhaal. "Dat is al het hele seizoen zo. Wij krijgen heel veel kansen en doen heel veel doelpogingen. Dat komt door het spel wat we spelen. Maar we scoren te weinig. Zo hebben we al veel resultaten laten lopen dit jaar. En vandaag was hetzelfde. Een groot veldoverwicht, maar het afwerken kon beter. Hoe langer je dan op de nul blijft staan, hoe ongeduldiger je wordt", aldus Linssen, die dus zijn eerste van dit kalenderjaar maakte. "Hij moet een keer vallen, maar als dat dan gebeurt dan weet je dat de 2-0 ook gaat vallen. En die was voor mij."

Opvallend genoeg gunde Linssen zijn shirtje na afloop niet aan een supporter van Feyenoord. Terwijl de fans van de Rotterdamse club stonden te schreeuwen om het tricot van de aanvaller, gaf hij eerlijk toe zijn shirt al te hebben vergeven. "Ik heb hem aan de trainer van Willem II, Kevin Hofland, beloofd", aldus Linssen. Aanstaande donderdag staat voor Feyenoord de volgende krachtmeting op het programma, als in de kwartfinale van de Conference League moet worden aangetreden tegen Slavia Praag. Feyenoord speelt eerst thuis en gaat een week later op bezoek in Tsjechië.