João Félix en gouden wissel Luis Suárez gebruiken Alavés als schietschijf

Zaterdag, 2 april 2022 om 23:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:11

Atlético Madrid heeft een ruime overwinning geboekt in LaLiga. Zaterdagavond ontving de ploeg van trainer Diego Simeone Deportivo Alavés in het Wanda Metropolitano, waar los Colchoneros een 4-1 eindstand op het scorebord zetten. Een belangrijke zet was het inbrengen van Luis Suárez in de 61ste speelminuut bij een 1-1 stand: uiteindelijk was hij tweemaal trefzeker. De overige twee treffers kwamen op naam van João Félix. Dankzij de driepunter nestelt Atlético (57 punten) zich voorlopig weer in de top drie van Spanje, al kan Barcelona (54), dat bovendien een wedstrijd tegoed heeft, nog op gelijke hoogte komen als het wint van Sevilla (57).

Net als in de laatste vijf competitieduels moest Suárez genoegen nemen met een reserverol: Simeone gaf wederom de voorkeur aan Antoine Griezmann en João Félix. Laatstgenoemde bezorgde de Madrilenen in de elfde speelminuut de openingstreffer. Na een aanval over de rechterflank bezorgde Sime Vrsaljko een afgemeten voorzet bij de Portugees, die in alle vrijheid mocht binnenknikken: 1-0. Het restant van de eerste helft was bepaald geen lust voor het oog voor de aanwezige toeschouwers. Ter illustratie: na de poging van João Félix werd er geen enkel schot of geen enkele kopbal meer tussen de palen geplaatst.

We zijn los! ?? João Félix weet wel raad met de voorzet op maat, 1-0 ??

Hoewel de amusementswaarde ook in het eerste kwartier na rust nog beperkt was, brak de wedstrijd in de 63ste minuut los. Édgar Méndez had een perfecte voorzet in huis op Gonzalo Escalante, die op technisch perfecte wijze afrondde met het hoofd: 1-1. Ook mét Suárez, die in de ploeg was gekomen als vervanger van Griezmann, draaide de Madrileense machine niet op volle toeren. Uiteindelijk was het een strafschop, die benut werd door Suárez en toegekend werd door arbiter Mario Melero López na een overtreding van Florian Lejeune, die Atlético in het zadel hielp.

El pistolero doet het! ?? Atletico krijgt een discutabele penalty en daar weet Suarez wel raad mee, 2-1 ??

Na de nieuwe voorsprong voerde de thuisploeg de druk op het vijandige doel op en de aanvalslust resulteerde in de 82ste speelminuut in een nieuwe treffer. Matheus Cunha schoot van dichtbij op onbegrijpelijke wijze tegen doelman Fernando Pacheco aan, maar de rebound belandde voor de voeten van João Félix. De aanvaller schoot wél raak en tekende zijn tweede van de avond aan: 3-1. Het slotakkoord werd gespeeld door Suárez, die op aangeven van Cunha voor de 4-1 eindstand zorgde.

Atleti zet nog even aan ?? Terwijl de wedstrijd eigenlijk al gespeeld is scoort Suarez voor de tweede keer deze avond, 4-1 ??