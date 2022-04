Drommel baalt van ‘onhandige actie’ na afloop: ‘Ik weet niet of het slim was’

Zaterdag, 2 april 2022 om 22:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:43

Joël Drommel heeft het boetekleed aangetrokken na de pijnlijke puntendeling van PSV op bezoek bij FC Twente (3-3). De doelman zag er bij twee van de drie tegentreffers niet goed uit en beging bovendien een gigantische fout bij een afgekeurde treffer van Joshua Brenet na vier minuten spelen. Door de remise is het gat met koploper Ajax, dat op bezoek bij FC Groningen (1-3) wél won, opgelopen naar vier punten. Drommel baalt naast zijn rampzalige optreden op het veld eveneens van een actie na afloop van het duel.

PSV was in het eerste kwart van de wedstrijd in geen velden of wegen te bekennen en stond binnen het halfuur met 3-0 achter. Ricky van Wolfswinkel scoorde tweemaal, Michel Vlap nam de derde treffer voor zijn rekening. Bij de treffers van Van Wolfswinkel zag Drommel er niet goed uit. "We begonnen heel slecht, ik vooral", trekt Drommel voor de camera's van ESPN het boetekleed aan. "Twee goals zijn mijn fouten. Maar dan is de wedstrijd nog niet afgelopen. In de rust pepten we elkaar op. Soms maak je zulke wedstrijden mee, terwijl het niet mag gebeuren. Ik heb een hele andere tweede helft gezien."

PSV is het tot nu toe helemaal kwijt in Enschede. Het staat ondertussen 2-0 voor FC Twente..?? ?? ESPN #? #twepsv pic.twitter.com/9ZprZXljZF — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2022

De ploeg van Schmidt kwam in het tweede bedrijf al snel terug tot 3-2 via de ingevallen Cody Gakpo, die schitterend raak schoot vanaf twintig meter. "Je baalt natuurlijk, vooral hier. Je hebt hier zolang gespeeld en dan krijg je zo vroeg twee tegengoals. Dat mag niet gebeuren, dan moet de kop omhoog. Voor de interlandbreak heb ik drie keer achter elkaar de nul gehouden (tegen FC Utrecht, FC Kopenhagen en Fortuna Sittard, red.). Je doet het redelijk, je bent door in de Conference League en dan komt deze keihard aan. Maar we blijven vechten en positief. Er komt weer een mooie wedstrijd aan donderdag."

Dat PSV niet ten onder ging tegen FC Twente was te danken aan Lars Unnerstall. De Duitse goalie keepte een weergaloze wedstrijd, maar tastte diep in blessuretijd volledig mis en zag Olivier Boscagli profiteren. "Alles is nog mogelijk", aldus Drommel. "Het wordt heel belangrijk nu. Het is doodzonde dat we hier punten laten liggen. Aan de andere kant staan we 3-0 achter en wordt het nog 3-3. Dat is het enige positieve wat je kan zeggen vandaag. Hoe lang ik hiervoor nodig heb om dit te verwerken? Niet zo lang hoor. Vanavond kijk ik de goals terug en probeer ik het weer los te laten. Morgen gaan we weer hard trainen."

Drommel kon na afloop van het duel op applaus rekenen van de fans van FC Twente, de club die hij afgelopen zomer na zeven jaar verliet. De doelman maakte een ereronde om het Twentse publiek te bedanken, maar heeft daar achteraf spijt van. "Ik heb niet echt afscheid genomen van ze. Het is ook een tijdje terug dat ik hier voor een vol stadion heb gespeeld door corona. Het was een klein rondje, maar ik weet niet of het heel slim was. Na zo'n wedstrijd is het misschien niet handig. Je speelt geen goede wedstrijd, dan is het soms slim om het even op een ander moment te doen. Het had ook volgend jaar gekund of het jaar daarna."