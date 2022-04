Kramer verpest debuut Kruys in minuut 93; zorgen om trefzekere Timber

Zaterdag, 2 april 2022 om 22:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:06

FC Utrecht heeft zaterdagavond in extremis een zege uit handen gegeven. Op bezoek bij RKC Waalwijk leek trainer Rick Kruys zijn debuut te bekronen met een nipte overwinning, die diep in blessuretijd echter nog uit handen werd gegeven: 1-1. Quinten Timber, die het veld een kwartier voor tijd geblesseerd verliet, verzorgde de treffer namens de Domstedelingen; Michiel Kramer zette de Waalwijkers op gelijke hoogte.

Ten opzichte van de 1-2 zege op Vitesse in de vorige speelronde wijzigde trainer Joseph Oosting zijn ploeg op slechts één positie: op de rechtervleugel moest Saïd Bakari plaatsmaken voor Juriën Gaari. Kruys liefst vijf wijzigingen in petto na de 1-3 nederlaag tegen FC Groningen van vóór de interlandperiode, toen trainer René Hake nog de touwtjes in handen had. Willem Janssen, Adam Maher, Othman Boussaid en Simon Gustafson konden ditmaal rekenen op een basisplaats.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de zesde speelminuut leek het direct fout te gaan voor Utrecht. Melle Meulensteen dacht op aangeven van Michiel Kramer met een rake kopbal voor de 1-0 te zorgen. Dankzij de videobeelden zag arbiter Marc Nagtegaal echter dat de vermeende doelpuntenmaker Simon Gustafson naar de grond trok: doelpunt afgekeurd. Na ruim een half uur spelen werd de score aan de overzijde geopend. Op de rand van de zestien werd de rust bewaard door Gustafson, die de bal meegaf aan de mee naar voren gekomen Timber. Laatstgenoemde zorgde met een kiezelhard schot voor de openingstreffer en zijn tweede doelpunt van het seizoen: 0-1. Later zou de doelpuntenmaker overigens nog geblesseerd uitvallen, daar hij verkeerd terechtkwam op zijn enkel na een kopduel.

In het tweede bedrijf bleef Utrecht de bovenliggende partij en lang zag het er niet naar uit dat de overwinning nog uit handen gegeven zou worden. Onder meer Sander van de Streek en Moussa Sylla kregen bovendien nog uitstekende mogelijkheden om de wedstrijd in het slot te gooien, maar het ontbrak de invallers aan scherpte in de afronding. Janssen dacht ook nog te scoren; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. In de 93ste minuut sloeg Kramer plotseling toe. Na een voorzet op maat vanaf de rechterkant knikte Kramer op technisch fraaie wijze binnen: 1-1.