Supporters Antwerp tonen reuzenpenis en zingen over Marc Overmars

Zaterdag, 2 april 2022 om 21:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:01

Supporters van Royal Antwerp steken zaterdagavond de draak met Marc Overmars, de nieuwe technisch directeur van de club. Meegereisde supporters scandeerden tijdens de uitwedstrijd tegen OH Leuven teksten als 'schatje mag ik je foto, heb je een foto voor mij, doe er ook een dickpic bij'. Ook verscheen een grote opblaasbare penis in het uitvak.

Supporters van Antwerp waren met zeventien bussen afgereisd naar Leuven. Overmars was zelf niet aanwezig bij de uitwedstrijd, zo laat een persvoorlichter van Antwerp weten. De aanstelling van Overmars kostte de club al vijf kleinere sponsors. Een grote sponsor, de Port of Antwerp, besloot de club wel te blijven steunen. Het is nog wachten op het officiële excuus dat Overmars in België zal maken.