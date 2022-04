AZ wint weer eens en bezorgt Vitesse slechtste serie sinds april 2019

Zaterdag, 2 april 2022 om 21:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:10

AZ heeft zaterdagavond hele belangrijk zaken gedaan in de jacht op de derde plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Vitesse en profiteerde daarmee optimaal van het puntenverlies van FC Twente. Vangelis Pavlidis, een eigen doelpunt van Jacob Rasmussen en een rake strafschop van Jesper Karlsson bezorgden AZ de volle buit. Vitesse blijft kwakkelen in 2022 en heeft slechts één van de laatste acht wedstrijden in de Eredivisie gewonnen. Waar AZ vierde staat met 55 punten uit 28 wedstrijden, moeten Vitesse genoegen nemen met de zesde plek.

AZ zal het duel met Vitesse met weinig vertrouwen tegemoet hebben gezien, daar de Arnhemmers doorgaans goed presteren tegen de ploeg van Jansen. Van de laatst zes ontmoetingen wist AZ er slechts één te winnen. Bovendien werden de laatste vier duels niet in winst omgezet. Bij de thuisploeg keerde Fredrik Midtsjö terug in de wedstrijdselectie De Noor had meteen een basisplaats en vormde een middenveld met Jordy Clasie en Dani de Wit. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van het hoofd van Sam Beukema. De centrale verdediger werd op maat bediend door Karlsson, maar kopte rakelings voorlangs. Bij de tweede goede mogelijkheid was het wel raak.

Karlsson wist de bal op de achterlijn ternauwernood binnen te houden, waarna de Zweed de bal bezorgde bij Pavlidis. De Griekse spits, die zijn honderdste wedstrijd in de Eredivisie speelde, draaide zich knap vrij tussen drie verdedigers en schoot met enig fortuin raak. Sinds het debuut van Pavlidis maakten slechts drie spelers meer goals in de Eredivisie dan hij (Dusan Tadic 53, Steven Berghuis 46, Bryan Linssen 39, Pavlidis 38). Vitesse kreeg wel kansen op de gelijkmaker, maar een kopbal van Danilho Doekhi werd moeizaam gepakt door Peter Vindahl en Maximilian Wittek raakte de bal voor open doel compleet verkeerd na een goede breedtepass van Adrian Grbic.

In de tweede helft zorgde AZ vervolgens al snel voor een verdubbeling van de marge. Na een voorzet vanaf de linkerkant werd in het bijzijn van Pavlidis het laatste zetje gegeven door Rasmussen, die daarmee zijn eigen doelman verschalkte. Diezelfde Rasmussen was amper tien minuten later aan de overkant eveneens betrokken bij de 2-1. Na zijn kopbal schoot Sondre Tronstad van dichtbij binnen met enig fortuin. Vitesse drukte in het laatste kwart van het duel door en zag een inzet van Loïs Openda knap gepakt worden door Vindahl. Even daarvoor werd een treffer van De Wit terecht afgekeurd wegens buitenspel. Terwijl Vitesse in die fase van het duel aan de gelijkmaker dacht, gooide AZ de wedstrijd in het slot.

De Arnhemmers kregen de bal niet uit de eigen zestien, waarna Riechedly Bazoer bij een poging de bal weg te schieten een trap uitdeelde aan Pavlidis, die gretig naar de grond ging en scheidsrechter Jeroen Manschot naar de stip zag wijzen. Karlsson nam plaats achter de bal en schoot feilloos raak in de linkerbovenhoek. Het laatste gevaar van de wedstrijd kwam van Vitesse, dat via Openda de paal raakte en Bazoer op Vindahl zag stuiten. Door de nederlaag blijft Vitesse voor de vierde uitwedstrijd op rij zonder overwinning. De laatste keer dat de Arnhemmers zo'n beroerde serie neerzetten was in april 2019 onder Leonid Slutskiy.