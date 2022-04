Babel verzilvert zeldzame basisplaats; ook hoofdrol Van Aanholt en Luckassen

Zaterdag, 2 april 2022 om 21:30 • Dominic Mostert

Galatasaray heeft zaterdag een stap omhoog gezet in de Süper Lig. De ploeg van trainer Domenèc Torrent is bezig aan een belabberd seizoen, maar stijgt dankzij een 2-0 overwinning op Fatih Karagümrük wel van de veertiende naar de twaalfde plaats. Ryan Babel kwam tot scoren voor Cim Bom.

Babel had zijn eerste basisplaats in de Süper Lig sinds 21 februari (2-3 zege op Göztepe). Hij was niet de enige Nederlander op het veld, want ook Patrick van Aanholt (Galatasaray) en Derrick Luckassen (Karagümrük) hadden een basisplaats. Ook zij speelden een belangrijke rol in de wedstrijd, aangezien ze na de rust betrokken waren bij een strafschop voor Karagümrük. In de eerste helft had Galatasray de overhand; al in de vierde minuut kwam de ploeg op voorsprong. Salih Dursun beging in de ogen van de arbitrage een overtreding op Kerem Aktürkoglu in het strafschopgebied, waarna Bafétimbi Gomis geen fout maakte vanaf elf meter.

Niet veel later verdubbelde de thuisploeg de marge. Babel bediende aan zijn rechterkant Alexandru Cicaldau en liep zelf door richting de as van het strafschopgebied. Daar werd hij gevonden door Cicaldau, alvorens de bal rechtstreeks richting de linkerhoek te begeleiden: 2-0. Het uitvallen van Aktürkoglu vormde een smet op de verder goed verlopen eerste helft. Een kwartier voor tijd verdiende Luckassen een strafschop voor Karagümrük. Na zijn voorzet toucheerde Van Aanholt de bal met de arm. Aleksandar Pesic legde aan voor de strafschop en zag Fernando Muslera redding brengen, waardoor het bij 2-0 bleef.