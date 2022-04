Twee basiskrachten en een wisselspeler van Ajax stellen Marciano Vink teleur

Zaterdag, 2 april 2022 om 21:22 • Mart van Mourik

Marciano Vink is niet te spreken over het optreden van diverse Ajacieden in het Eredivisie-duel met FC Groningen (1-3). In de nabeschouwing van ESPN kijkt de analyticus met name kritisch naar Noussair Mazraoui, Mohammed Kudus en Steven Berghuis. Zeker laatstgenoemde stelde erg teleur, vindt Vink: “Hij heeft niet dat dwingende wat hij bij Feyenoord wel had.”

Berghuis verzorgde de derde Amsterdamse treffer en werd verkozen werd tot Man van de Wedstrijd, maar Vink begrijpt niet helemaal waarom de rechtsbuiten van dienst werd ‘beloond’ voor zijn spel. “Berghuis had dat doelpunt (de 1-3, red.) wel nodig, vooral bij Ajax”, begint Vink. “Wat hij bij het Nederlands elftal vooral tegen Denemarken met vlagen kon laten zien, zag ik vandaag niet. Hij had wel een bijdrage met die bal tegen de onderkant van de lat, maar daarna zakte hij, net als heel Ajax, weg in de eerste helft. Uiteindelijk maakt hij tegen het einde van de wedstrijd dan wel voor zijn doen een lekker doelpunt.”

“Dit is niet de Berghuis die vorig jaar vol bravoure vanaf twintig meter schoot”, vervolgt Vink. “Je ziet dat hij op de een of andere manier toch net niet dat gevoel heeft dat hij normaal gesproken vorig jaar wel had. Misschien komt dat door de status die hij bij Feyenoord wel had, bij Ajax nog niet heeft. Hij moet de schroom van zich afgooien. Dat dwingende en de bal opeisen mis ik bij hem, dat is iets wat hij bij Feyenoord wel liet zien.”

Ook Mazraoui kon Vink met name op de helft van Groningen niet bekoren. “Mazraoui was voor zijn doen in aanvallend opzicht afwezig. Misschien had het te maken met het opvangende werk van Björn Meijer, maar ik heb hem helemaal niet gezien in de zestien van Groningen. Normaal gesproken is hij daar meer te vinden als Antony speelt.” Mohammed Kudus mocht voor het eerst dit seizoen in de basis starten, maar hij haalde in de ogen van de analist niet het gewenste niveau. “We wilden graag Kudus zien om te kijken waar hij staat in zijn ontwikkeling. Er waren momenten aan de bal waarop ik hem niet goed genoeg vond. Dan kon hij de bal steken of even wat sneller handelen, maar dan verloor hij de bal op cruciale momenten. En dat terwijl Ajax echt door had kunnen komen. Ik had juist het idee bij Kudus dat hij die balbehandeling en fluwelen techniek wel had. Dat viel mij tegen.”