PSV loopt verder achterop bij Ajax; Boscagli redt punt na misser Unnerstall

Zaterdag, 2 april 2022 om 20:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:11

PSV heeft zaterdagavond flinke averij opgelopen in de strijd om de landstitel. De ploeg van trainer Roger Schmidt werd op bezoek bij FC Twente weggevaagd in de eerste helft en keek na een kwart wedstrijd al tegen een 3-0 achterstand aan. Lange tijd leken de Eindhovenaren af te stevenen op een nederlaag, totdat Olivier Boscagli in de slotminuut de 3-3 tegen de touwen kopte en profiteerde van een misser van Lars Unnerstall. Even daarvoor voorkwam de Duitse doelman nog de gelijkmaker met een weergaloze redding op een inzet van Ibrahim Sangaré. Door de remise is het gat met Ajax, dat eerder op de avond met 1-3 won bij FC Groningen, opgelopen tot vier punten.

Bij PSV zat André Ramalho voor het eerst dit kalenderjaar bij de wedstrijdselectie. De Braziliaan moest gedurende het seizoen geopereerd worden aan zijn enkel, maar was fit genoeg om tegen Twente zijn rentree te maken. Hij werd halverwege het duel binnen de lijnen gebracht. Ook Gakpo begon op de bank. De aanvaller moest het trainingskamp van Oranje verlaten, maar werd net als Ramalho in de rust in de ploeg gebracht. Bij Twente viel de basisplek van Dimitris Limnios op. Hij kreeg van Ron Jans de voorkeur boven Virgil Misidjan.

PSV is het tot nu toe helemaal kwijt in Enschede. Het staat ondertussen 2-0 voor FC Twente..?? ?? ESPN #? #twepsv pic.twitter.com/9ZprZXljZF — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2022

FC Twente won sinds 2013/14 geen van de vijftien Eredivisieduels met PSV, maar greep de Eindhovenaren zaterdagavond vanaf de eerste minuut bij de strot. FC Twente leek na vier minuten spelen al op voorsprong te komen, toen PSV-huurling Michal Sadílek een vrije trap vanaf de rechterkant van het veld scherp aansneed. Drommel kwam uit, maar bokste de bal uiterst onhandig tegen de inlopende Joshua Brenet. Serdar Gözübüyük keurde de treffer goed, maar werd teruggefloten door de VAR vanwege hands bij de rechtsback van Twente. Tien minuten later was het alsnog raak.

Opnieuw zag Drommel er niet zeker uit. Ditmaal twijfelde de goalie bij een diepe bal van Michel Vlap op Limnios, waarna Ricky van Wolfswinkel kon profiteren voor de openingstreffer: 1-0. Twente maakte een gretige indruk, met Sadílek als meest opvallende aanjager. PSV beleefde een rampzalig eerste kwart van het duel en zag de schade na twintig minuten verder oplopen. Van Wolfswinkel werd door Daan Rots alleen op Drommel afgestuurd en schoot raak langs de benen van de doelman. Een minuut later leek de marge al naar drie te gaan, maar Ramiz Zerrouki plaatste de bal op paal na balverlies bij Jordan Teze.

Het bleek uitstel van executie, daar de 3-0 niet veel later alsnog volgde. Olivier Boscagli leverde de bal op kinderlijk eenvoudige wijze in, waarna Vlap op aangeven van Rots kon profiteren bij de tweede paal. PSV kwam na de derde treffer iets beter in de wedstrijd en zorgde via Joey Veerman voor de aansluitingstreffer. De middenvelder schoot beheerst raak nadat Ibrahim Sangaré Vlap te slim af was. Diezelfde Sangaré kopte op slag van rust op de lat in buitenspelpositie. Schmidt had vervolgens genoeg gezien en bracht Ramalho, Gakpo en Noni Madueke binnen de lijnen bij aanvang van de tweede helft.

De tactische ingreep wierp meteen zijn vruchten af, daar Gakpo met zijn eerste actie voor de 3-2 zorgde. De aanvoerder werd met een mooie crosspass bediend door Mario Götze en haalde schitterend uit van zo'n twintig meter. PSV kwam duidelijk met andere intenties uit de kleedkamer voor de tweede helft, maar kwam slechts mondjesmaat tot grote kansen. Gakpo leek na ruim een uur spelen voor de gelijkmaker aan te tekenen, maar zijn treffer op aangeven van Götze werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant schoot Vlap snoeihard op de lat.

Het duel in de Grolsch Veste verveelde geen minuut. Jans bracht drie frisse spelers in het veld voor het laatste kwart en zag hoe zijn ploeg tien minuten voor tijd opnieuw ontsnapte aan de gelijkmaker. Na een corner haalde Brenet een kopbal van Ramalho van de lijn. De 3-3 leek er, mede door een schot op de paal van Madueke en een schitterende redding van Unnerstall op een inzet van Sangaré, niet meer te komen, tot PSV zich nog eenmaal oprichtte. Unnerstall had nog een reactie in huis op een schot van Philipp Max, maar zat er volledig naast bij de rebound van Boscagli: 3-3. Komende donderdag wacht voor PSV het treffen met Leicester City in de kwartfinale van de Conference League.